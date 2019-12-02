حفل توقيع كتابي الشاعر مصطفى الجمال ” لما بزغ الفجر ” و” على كتف الوادي “

عرعرة – من شاكر فريد حسن

بدعوة من دار الاماني للنشر ومجلة ” الاصلاح”، اقيمت مساء أول أمس الجمعة في قرية عرعرة بالمثلث، ندوة أدبية وحفل توقيع كتابي الشاعر مصطفى الجمال ” لما بزغ الفجر” و “على كتف الوادي “، اللذان اصدرتهما دار الاماني للنشر والتوزيع في عرعرة.

وقد تولى العرافة الدكتور يوسف بشارة عضو هيئة تحرير مجلة الاصلاح حيث قدم المربي مفيد صيداوي رئيس تحرير مجلة الاصلاح ومؤسسها ومؤسس دار الاماني للنشر، الذي بدوره حيا الحضور باسم المجلة والدار، وحيا المحتفى به واكد علاقته بالمجلة. وتلاه الاستاذ محمود مصلح يونس باسم الرابطة الادبية في عرعرة عارة ، كون المحتفى به احد اعضائها ومؤسسيها. ثم قدم الاستاذ قيصر كبها استعراضا ومتابعة ادبية لديوان الشاعر “لما بزغ الفجر”، تلاه الاستاذ عبد الرحيم الشيخ يوسف الذي قدم عرضا وافيا ودراسة ادبية عميقة لكتاب “على كتف الوادي” . وكانت مسك الختام كلمة المحتفى به الشاعر مصطفى الجمال الذي شكر القائمين على الحفل والحضور، وقرأ قصيدة “على كتف الوادي” التي تحمل اسم ديوانه الأخير.