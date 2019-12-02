جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

شهر الاحتجاجات الثاني يسجل 54 انتهاكا صارخا ضد الصحفيين و وسائل الاعلام

مجموع الانتهاكات: 54

حالات اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية: 21

حوادث اغلاق مكاتب اعلامية والتشويش على بث قنوات اخرى: 24

حالات تهديد بالقتل واختطاف: 7

اعتقال واحتجاز: 2

تتواصل الانتهاكات بحق الاسرة الصحفية في العراق دون رادع، مع تواصل الاحتجاجات في العديد من محافظات البلاد.

وشهد تشرين الثاني انخفاضا مقارنة بشهر تشرين الأول، إلا ان النسبة المسجلة ما تزال مرتفعة للغاية قياسا بالأشهر الطبيعية من العام الحالي.

وتؤشر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العديد من الانتهاكات كانت من جهات امنية ومدنية حكومية رسمية، وتكشف ارقام الانتهاكات بحق الصحفيين في العراق خلال شهر تشرين الثاني، الشهر الثاني من الاحتجاجات، استمرار الاستهدافات الممنهجة ضد حرية الصحافة المكفولة دستوريا.

وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 54 انتهاكا، تعددت بين التهديد والاعتقال والاحتجاز والاغلاق ومنع التغطيات، وجميعها انتهاكات لم تسجل مرة واحدة في كل البلدان ذات الانظمة الديموقراطية.

وكشفت الارقام 7 حالات تهديد بالقتل واختطاف، و2 حالات احتجاز ،و24 حالة اغلاق اوتشويش على البث، او 21 حالة اعتداء بالضرب وعرقلة او منع تغطية…

اعتداء بالضرب، ومنع وعرقلة التغطية

1_ بتاريخ 4/11/2019 تعرض كادر قناة هنا بغداد الفضائية المكون من مراسل ومصور ومدير تصوير، للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب على جسر الاحرار ببغداد.

2_ بتاريخ 4/11/2019 تعرض مجموعة من الصحفيين/ات لاعتداء بالضرب ومنع من التغطية من قبل بعض المعتصمين عند بوابة ميناء ام قصر في البصرة وهم كل من الزملاء محمد الفرطوسي، عصام السوداني من وكالة رويترز، ونبيل الجوراني مراسل وكالة AP، وداود سلمان مصور حر يعمل في عدد من الوكالات العالمية، ومراسلة المربد الزميلة نور التميمي.

3_ بتاريخ 6/11/2019 تعرض كادر قناة العهد الفضائية المكون من (مراسل ومصور ومساعد مصور) للمنع من تصوير جرحى التظاهرات من المدنيين وجرحى القوات الامنية في عدة مستشفيات في بغداد.

4_ بتاريخ 10/11/2019 تعرض مراسل المربد لإصابة بالغاز المسيل للدموع في محافظة ذي قار.

5_ بتاريخ 14/11/2019 تعرض كادر وكالة الصدى نيوز المكون من (رئيس التحرير سجاد عبد الكريم، والمراسل احمد عامر) لاعتداء لفظي ومنع من التغطية في جامعة واسط.

6_ بتاريخ 19/11/2019 اعتدى عدد من المتظاهرين في البصرة على مراسلة قناة السومرية الزميلة نجاح العابدي ومراسل قناة اسيا الزميل ايهاب المالكي.

7_ بتاريخ 24/11/2019 منعت القوات الامنية الزميل حيدر علي من التصوير والتغطية في مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة.

8_ بتاريخ 26/11/2019 اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب على كادر قناة دجلة المكون من الزميلين (حسين الخزعلي ومصطفى الركابي) أثناء تغطيتهم تظاهرات محافظة المثنى.

9_ بتاريخ 26/11/2019 اعتدت قوات مكافحة الشغب على مراسلة قناة دجله الزميلة آلاء الشمري ومصورها بالضرب ومصادرة معداتهم الصحفية.

اغلاق مكاتب اعلامية والتشويش على بث قنوات اخرى

1_ بتاريخ 8/11/2019 تعرضت اشارة بث قناة الـDW الالمانية للتشويش من داخل العراق لأكثر من نصف ساعة، في وقت عرض برنامج “البشيرشو” حيث لم تستطيع القناة بث اكثر من نصف الحلقة.

2_ بتاريخ 12/11/2019 قام مجموعة من المتظاهرين بإغلاق مكتب قناة العراقية في ميسان دون تسجيل اي اضرار مادية او بشرية.

3_بتاريخ 15/11/2019 تعرضت قناة DW الالمانية للمرة الثانية على التوالي لتشويش متعمد وقت عرض برنامج “البشير شو” حيث لم تتمكن القناة من عرض اغلب الحلقة.

4_بتاريخ 17/11/2019 تعرض مكتب التلفزيون العربي لهجوم صاروخي استهدف المبنى الذي يضم عدة مكاتب اعلامية مما ادى لإصابة مهندس بث بجروح عديدة، كما خلف اضرار مادية جسيمة.

5_ بتاريخ 22/11/2019 تعرض برنامج “البشيرشو” وللأسبوع الثالث على التوالي الى تشويش متعمد من جهة مجهولة، ما اضطر القناة الى تغيير تردداتها.

6_ بتاريخ 24/11/2019 اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قرارا بإغلاق 9 فضائيات لمدة ثلاثة اشهر (العربية الحدث،NRT، anb، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنابغداد، الحرة عراق) وانذار 5 فضائيات (لسومرية، اسيا، روداو، سكاي نيوز، قناة اور)، واغلاق 4 اذاعات (راديوالناس، سوا، اذاعة اليوم، نوا) بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.

7_ بتاريخ 27/11/2019 اقتحمت قوات أمنية مشتركة من الداخلية والامن الوطني برفقة فريق من هيئة الاعلام والاتصالات مقر قناة دجلة، وفصلت جميع اجهزة البث فيها، وتم إغلاق القناة ومطالبة موظفيها بالمغادرة فورا، بعد مصادرة جهاز بث، وحاسبة سيرفر لنقل المواد، وجهاز كاميرات المراقبة وجهاز خاص بشرائح الهواتف النقالة.

تهديد بالقتل واختطاف

1_ في 6/11/2019 تعرضت مراسلة صحفية عراقية تعمل لوكالة اجنبية لمحاولة خطف في شارع أبو نؤاس بعد دقائق من خروجها من ساحة التحرير وملاحقتها، وتمكنت من الإفلات بمساعدة عدد من المتظاهرين.

2_بتاريخ 11/11/2019 اختطف الزميل وليم بنيامين ادم من قبل السلطات الامنية في محافظة دهوك اثناء عودته من سوريا اليها.

3 – بتاريخ 13/11/2019 تعرض محرر جريدة النهار الزميل علي الصحن لاستهداف مباشر جراء انفجار قنبلة صوتية امام منزله ببغداد.

4_بتاريخ 14/11/2019 تعرض معد ومقدم البرامج الزميل عمار سليم لسيل من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5_ بتاريخ 18/11/2019 تلقت مديرة العلاقات العامة في احدى الوكالات الاخبارية تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين لتغطيتها لتظاهرات بغداد.

6_ بتاريخ 18/11/2019 تلقت احدى الزميلات في اعلام وزارة الثقافة تهديدات بالقتل في حال تغطيتها لتظاهرات بغداد.

7_بتاريخ 18/11/2019 تعرض الزميل محمد اسماعيل خليل الذي يعمل في قناة الراصد الفضائية واذاعة الديوانية المحلية لسيل من التهديدات بالتصفية الجسدية اثر تغطيته تظاهرات الديوانية.

اعتقال واحتجاز:

1_ بتاريخ 12/11/2019 احتجز مراسل موقع knn الزميل امانج احمد من قبل القوات الامنية في اربيل اثناء عمله تقرير عن الاثار في منطقة برادوست بذريعة عدم استحصاله الموافقات الرسمية.

2_ بتاريخ 13/11/2019 اعتقلت القوات الامنية في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية مدير اذاعة الصوت الزميل ازاد عثمان على خلفية قضية تعود لعام 2005.