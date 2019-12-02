طبيبة عراقية يد بيضاء د. دعاء العامري أنموذجاً

بقلم/ منتظر مجاهد

دعاء فالح هادي العامري / طبيبة عراقية / من مواليد بعقوبة 1987 م. أكملت دراستها الثانوية في مدرسة بورا (الولايات المتحدة) بويزي ايداهو وتخرجت سنة 2004م. دخلت كلية الطب جامعة بغداد وتخرجت منها سنة 2010م وحصلت على شهادة بكالوريوس الطب في عام 2019 نالت شهادة MSC (اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية) حاصلة على ثلاثة عضويات : عضو الاكاديمية الامريكية للتجميل والليزر /عضو الجمعية العالمية لأطباء نواظير الجلد /عضو الجمعية المصرية لأطباء الجلد و عضو في منظمة غوث الانسانية حاصلة على دبلومة ليزر من مستشفى الحسين جامعة الازهر و دبلوم تغذية من الجامعة الامريكية في القاهرة عملت في مستشفى الكرخ العام كطبيب مقيم مبتدئ في الطب العام والجراحة من 2011ـ 2012م , وتدرجت في العمل كرئيس مشارك للطب , المسؤولين عن الأطباء والواجبات والاحتياجات. تذهب مرة واحدة أسبوعيا للعمل في مستشفى الحياة للأمومة والطفولة ( سانت كاترينا) من عام 2011-2013م , كمسؤول عن الرعاية قبل العملية الجراحة وبعدها للنساء . واستقبال مكالمة الطوارئ خلال 24ساعة . و رعاية الأطفال حديثي الولادة خلال اليوم الأول . وعملت في المستشفى المذكور كمساعدة في عمليات الجراحة العامة , و المساعدة في عمليات التوليد وأمراض النساء. وعملت في مستشفى الكرامة التعليمي من سنة 2012 – 2014 كطبيب مقيم اقدم في الروماتيزم . وفي المشفى المذكور من 2014-2016 كطبيب مقيم اقدم في الأمراض الجلدية .

في عام 2016-2017 كطبيب عامل بمركز تجميل بيليزا. وأصبحت سنة 2019 مالك لمركز إيفال للتجميل , كمدير وطبيب عامل . حاصلت على ثلاثة عشر كتاب شكر وتقدير خلال فترة الاقامة الدورية. تمتع بخبرة عالية ودقيقة في التعامل والعمل على جميع أجهزة الليزر(حقن الفلر والبوتوكس , تقشير الكيميائي ,تشخيص وعلاج جميع الحالات الجلدية). تجيد اللغتين (العربية اللغة الآم , اللغة الانكليزية) بطلاقة كقراءة وكتابة واستماع .

تمتلك مهارات ومؤهلات كثيرة منها :ـ – مهارات الإدارة – الاستماع الفعال – علاقة جيدة مع موظفي M.O.H. – علاقة جيدة مع مراكز الرعاية الصحية الأولية ومديري المنطقة. -مهارات إشراقية وتواصل ومهارات متميزة