إلى كل قوم لا يطبق العدالة في الحياة .

عصمت شاهين دوسكي

نحن قوم لا نشبع

وإذا شبعنا لا ننفع

فقاقيع في الهواء

كلما علت تفجع

ما زال أبو جهل

في داخلنا يضجع

نطوف حول الدولار

ونرمي الكرسي بالورد والملمع

نحن قوم لا نشبع

ما زال فرعون

وهامان ذات أبراج يصعد

ما زالت الجنائن المعلقة ، معلقة

ما زال خوفو وخفرع ومنقرع

يبنون أهرامات إلى الأسفل

ويسقون الناس أحلاما من بدع

ما زالت الآلهة ملونة

نقدم القرابين لكل إله بلاط موسع

ندفن رؤوسنا ليلا

وفي النهار كل رزق نقطع

نهزأ من أرامل

من ثكلى عيونها تدمع

من فقير بين القمامة

يبحث عن زاد يجمع

من أجداث في الشوارع

ترمى بلا مبالاة أو وجع

نصنع الأزمات من أجل الآخر

نخلق المعاناة من اجل الآخر

نتاجر بأرزاق كأنها لؤلؤ مرصع

كيف نكون الفعل والفاعل

والحق ضائع لا يرجع ؟

كيف نكون السجن والسجان

والأسوار ترفع ؟

نمارس الحياة كالآلات

وحين الموت يكتب ، يتبع

***********

نحن قوم لا نشبع

نترك القارورات بين الجدران

محمية في المخدع

فالصولات معنا

والغزوات معنا

ونرفع كتاب الله قد شرع

همومنا موزعة على أربع

حرب ،فساد ،حرمات ،جهل مدقع

ومن رفع يده ، إصبعه

في ظلام الليل يقطع

زَوًروا التاريخ

تاجروا بكلام الله

كما يريدوه وينفع

بلا خجل يعبثون

بلا ضمير يسرقون

حتى لو كانوا في مستنقع

لا دين ،لا إيمان

لا عزة ،لا عنفوان

لا يدري ماذا يصنع

*************

نحن قوم لا نشبع

نعبد الأوثان

مازالت اللات وعزى في الموقع

دمرنا الفكر والجمال

بدلناه بركود وموت بطيء يخضع

سجلنا الثقافة بأسماء المنافقين

سجدنا للجهلاء والفارغين

وقلنا هذا مبدع لا يردع

كسرنا الأقلام

حطمنا الأحلام

ورفعنا راية الجهل والجشع

نحن قوم لا نشبع

وإذا شبعنا لا ننفع