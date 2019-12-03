اقليم كوردستان يأمل تنفيذه..إتفاق اولي مع بغداد بشأن الموازنة الاتحادية

مسرور بارزاني ترأس اجتماعاً لوفد المباحثات مع بغداد ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الأول ، اجتماعاً لوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية. بيان حكومي تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، قال أن وفد حكومة إقليم كوردستان عرض خلال الاجتماع ، تفاصيل الاتفاق الأولي خلال المباحثات التي أجراها مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد بشأن مشروع الموازنة المالية لعام 2020.

واُجريت مباحثات الإقليم بتوجيه وإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وتمخضت عن مشاركة إقليم كوردستان ولأول مرة في أولى مراحل إعداد مسودة قانون مشروع موازنة 2020.

وأعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كوردستان