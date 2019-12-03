الإمارات تجدد التزامها بمساعدة النازحين واللاجئين في اقليم كوردستان والعراق

جدّد القنصل العام لدولة الامارات في اربيل احمد الظاهري ، اليوم الثلاثاء ، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان والعراق .

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، للظاهري الذي نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لدولة الامارات للزعيم الكوردي ، كما قدم نبذة عن الدعم والمساعدات التي تقدمها بلاده للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان والعراق مجدّداً التأكيد على مواصلة بلاده ذلك. بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان ودولة الامارات العربية المتحدة شكل جانباً آخر من اللقاء.