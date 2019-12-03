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الرئيس بارزاني ووفد من الوطني الكوردي يبحثان وضع الكورد في سوريا

الرئيس بارزاني ووفد من الوطني الكوردي يبحثان وضع الكورد في سوريا

تباحث الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء ، مع وفد رفيع من المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ، برئاسة رئيس المجلس سعود ملا ، مستقبل سوريا واهمية رسم خارطة طريق للقوى السياسية الكوردية في سوريا لمواجهة التحديات الراهنة.

الاجتماع بين الرئيس بارزاني ووفد المجلس ، تناول اخر المستجدات السياسية والاوضاع الميدانية التي تشهدها سوريا ودور القوى ألاقليمية والدولية في الوضع السوري .

الجانبان عبّرا عن قلقهما حيال محاولات التغيير الديموغرافي في غرب كوردستان (كوردستان سوريا) وتهجير المواطنين الكورد وعمليات القتل والاختطاف التي تنفذها الفصائل المتطرفة ضدهم .

وفيما يتعلق بمستقبل سوريا وخارطة طريق القوى الكوردية لمواجهة التحديات وضمان الحقوق السياسية للشعب الكوردي ، قدّم الرئيس بارزاني ملاحظاته ووجهة نظره بالصد للوفد الضيف.

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