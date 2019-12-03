الرئيس بارزاني ووفد من الوطني الكوردي يبحثان وضع الكورد في سوريا

تباحث الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء ، مع وفد رفيع من المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ، برئاسة رئيس المجلس سعود ملا ، مستقبل سوريا واهمية رسم خارطة طريق للقوى السياسية الكوردية في سوريا لمواجهة التحديات الراهنة.

الاجتماع بين الرئيس بارزاني ووفد المجلس ، تناول اخر المستجدات السياسية والاوضاع الميدانية التي تشهدها سوريا ودور القوى ألاقليمية والدولية في الوضع السوري .

الجانبان عبّرا عن قلقهما حيال محاولات التغيير الديموغرافي في غرب كوردستان (كوردستان سوريا) وتهجير المواطنين الكورد وعمليات القتل والاختطاف التي تنفذها الفصائل المتطرفة ضدهم .

وفيما يتعلق بمستقبل سوريا وخارطة طريق القوى الكوردية لمواجهة التحديات وضمان الحقوق السياسية للشعب الكوردي ، قدّم الرئيس بارزاني ملاحظاته ووجهة نظره بالصد للوفد الضيف.