انور الحمداني ومحاولة أسلمة الحراك التشريني

محسن السراج

, ليس صحيحا ماتجذبه من ظلمات الجزيرة العربية حول إلتقاء الجمعين , إنما حركة شعب ضد قوى السلطة المسلحة الهمجية وهي تتبنى مفاهيم إسلامية قرآنية , لايوجد قتال هنا في سبيل نشر دين بل نضال سلمي ضد اللامساواة المتوحشة والفساد وإهانة الكرامة العراقية وتمرد وعي وثقافي ضد الخنادق الطائفية وضد تحزب جماعة علي وجماعة عمر اتباع وكلاهما ليس عراقييين ولديهم مفاهيم قرون وسطى أكل عليها الدهر وشرب وكلفت شعبنا أنن نعيش خارج العصر والزمن , من الذي يعلم المؤمنيين كيف يدعي أنه كلي القدرة وكلي المعرفة ولايعرف من هو المؤمن ومن هو المنافق , قاتلوا في سبيل الله = جهاد الطلب والاستيلاء على أرض وديار الآخرين وأموالهم وسبي نسائهم ملكات اليمين , إعتبار الآخر كافر أو مشرك وإنمام المشركون نجس , وتقاتلونهم أو يسلمون والا لايخلى سبيلهم رب الفاشية الدينية , طبعا هذا يذكرني بقول المفكر المخترع النضر بن الحارث الذي طور آلة العود يقول حين سمع أحدهم دخل الاسلام يقول للقينة المغنية : إسقيه وأطعميه وغنيه خير له من أن يقتل بيد يدي محمد , في هذه الآيه خطا علمي التفكير ليس في اللب او القلب لبي في اللغة الرافدينية القديمة يعني قلبي وإنما التفكير في الدماغ في الرأس وليس بين الصدور كما توهم جامع أو مؤلفي القرآن , هنا ينتقد أناس سلمييين قبل الاسلام حيث كان مجتمع الجزيرة العربية مجتمعا ً أموميا مكانة المراة فيه أفضل وهناك سبع ملكات عربيات وثلاث ألهات إنثويات والانتصار المسلح لايعول عليه كما هو انتصار هولاكو بخمسين سنة فتح العالم , فرق أن تموت بعنف وقتال وفرق أن تموت بطريقة طبيعية وليس قاتلا ً لكن الاسلام يرجح القتل على السلم يقول الفتنة أشد من القتل ويقصد الفتنه هي الشرك أو عدم الاتباع والطاعة , وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويقصد القتال وجهاد الطلب وملكات اليمين والفيء والغنائم , هناك الإدعاء والكذب بلا دليل كيف إنسان قتل في الحرب والقتل فضيحة للحياة تخدع الناس وتقول لهم أنه حي عند الله بلا أدنى دليل على كلامك والله نفسه كما قلنا هو فرضية بلا دليل ( إنظر سورة آل عمران 166_173 )

هذه الوعود المخدرة بالأجر والجنة هي مثل سراب والجنة والنار حتى بابا روما قال هي اشياء رمزية مثل قصة آدم وحواء المضحكة والتي أبطلتها نظرية التطور وتطور الكون من الانفجار العظيم وما قبله إذ اساس الوجود هو الطاقة الازلية حتى قبل الانفجار العظيم , والكون معطى كوانتمي بلا سبب , كل شيء من لاشيء ونقصد باللاشيء يعني شيء ما هذه اليوتبيا الخلاص والشهادة والخلود هي مصادرة الحاضر بإسم أمل زائف وخلب وتقييد الحقيقة في كتاب كله تناقضات وأباطيل , الخوف لايمنع الموت بل الحياة والحزن يبرد الجسد , حسبنا الله ونعم الوكيل , هذا الوكيل المفترض كما قلنا لماذا لاينقذ الأطفال المصابين بسرطان الكليتين وهم يعانون من خلل جيني ؟ لماذا هذا الوكيل لايهتم بأمر الكهول وآلامهم في دار العجزة لماذا ؟ الصحيح نقول حسبنا العلم ونعم الحرية أو حسبنا الوعي ونعم الانسانية , ماهذا التغييب يا أهل الموصل ماذا فعلت بكم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش أليست هي خلافة على منهاج النبوة وكل ماطبقته داعشته هو يمثل شريعة الاسلام والقران , قطع اليد والرمي من شاهق والرجم والجلد العلني في الساحات بنص القران ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وصدق الشاعر العظيم ابي العلاء المعري الذي حطمت داعش تمثاله وكان في حياته يهددوه بالقتل على أنه كافر وزنديق قال : إن المذاهب ألقت بيننا إحنا ً وأورثتنا أفانين العداوات وقال : أهل الارض صنفان عاقل بلا دين وآخر ديّن لا عقل له , بلد أن تكونوا مدنييين علمانيين وأحرار ترجعون ثانية لنفس الدين الذي فرق شعبنا وبعث العداوة والبغضاء بنص القران سورة الممتحنة آيه 4 وبدا بيننا وبينكم ( العداوة والبغضاء ) ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقد قهرت الطوائف اليهودية والمسيحية والصابئية والايزيدية في العراق وكل انسان حر تعرض للقهر والقمع ومصادرة الحرية , كل هذا بسبب تحالف السلطة مع الدين أو الجهل أو الوهم أو التلقين منذ الطفولة وما حديث المرأة ناقصة عقل ودين وهو حديث صحيح وحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة حديث صحيح وحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان حديث صحيح وحديث لقد جئتكم بالذبح حديث صحيح وحديث من بدل دينه فاقتلوه حديث صحيح , وأضربوهن فإن أطعنكم في حالة الخلاف تضرب شرط الطاعة وفي حالة النقد أو الراي المخالف يفرض عليك حد الحرابة بنص القران تقطع اذرعهم وارجلهم من خلاف وقد طبقها محمد في العرنييين وسبايا أوطاس سبيت النساءالمتزوجات بنص قرأني ملكات اليمين والزواج من الصغيرة لدى الشيعة والسنة اللائي لم يحضن وحديث واضربوهم عليها لعشر اي الصلاة حديث صحيح , فأقتلو ا المشركين حيث وجدتموهم سورة التوبة وليس في وقت القتال فحسب الدين لايحرر بل يعتقل في اشد الظروف فظاعة , وكي نكمل نقدنا لك العروبة والاسلام خطر على المجتمع العراقي لأن شعار أمة عربية واحدة هو كذبة كبيرة , شمال أفريقيا 90 % أمازيغ بلاد الشام كنعانيون وفينيقيون وبلسطينون وآراميون حتى معظم أسماء المدن في بلاد الشام والعراق مثل أربيلو وبصرياثا أربيل والبصرة وصيدنايا وبعلبك إنظر مقالتنا : القول الجاد في أصل تسمية مدن العراق وبغداد محسن السراج , واما بلاد وادي الرافدين الجنوب العراقي سومري بحسب الفحصو الجينية والشروكية هم الشروباك أي مواطن أصلي والمعيدي يعني لؤلؤة المياه إذن سكان العراق سومريون آكاديون آشوريون آراميون كورد عرب وكلمة عرب هم تسمية اطلقها سكان وادي الرفدين على من يسكنون غرب الفرات عربايا وأما مصر فهي قبطية حلبها الغزو الإسلامي مثل بقرة حلوب بنص مقولة عمرو بن العاص : وإني لا اريد أن أكون كمن يمسك البقرة من قرنيها وآخر يحلبها لأنه أراد أن لايكون قائد الجيش بل الوالي وأما قسم خالد بن الوليد كي يجعل من دماء المقاومين العراقيين للغزو أنهارا وقتل الاف العراقيين فقصة مشهورة واما الامام علي فقد أحرق بعض العراقيين الأحرار أحياء وحفر لهم حفرة