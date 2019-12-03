بحضور العامري.. اجتماع رئاسة البرلمان والقانونية يتوصلون لاتفاق غير معلن

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاثنين، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور حسن كريم الكعبي وبشير حداد نائبي رئيس المجلس الاجتماع المشترك لرؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية النيابية، لبحث بنود مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

ودعا الكعبي، رؤساء الكتل النيابية الى اهمية تشريع قانون انتخابات رصين يعيد ثقة الشارع العراقي بالعملية الانتخابية والعملية السياسية ، واشراك شريحة الشباب القريبة من نبض الشارع اليوم ، مطالبا في الوقت ذاته بتخصيص مقعد كوته واحد لتمثيل شريحة ذوي الإعاقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره ممثل مكتب الامم المتحدة في العراق بحث عدة بنود مهمة، وتقرر احالة هذه البنود الى المناقشة في اجتماع مشترك بين اللجنة القانونية وخبراء الأمم المتحدة وخبراء مفوضية الانتخابات لبيان الرأي الفني واعتماده في التصويت”.