بنك مشترك بين إيران والإقليم

أعلن مسؤول إيراني، امس الاثنين، عن وجود مقترح بإنشاء بنك مشترك بين إيران وإقليم كردستان العراق.

وصرح رئيس غرفة مدينة حلبجة العراقية للتجارة والصناعة، بيشوا أحمد محمود، بأن أحد ضرورات التجارة الفعالة يتمثل في إنشاء بنك مشترك بين إيران وكردستان العراق من أجل تسهيل التجارة، مشيرا إلى قانون الاستثمار في كردستان العراق.وتابع: “تم وضع مزايا تجارية ومالية للمستثمرين في إقليم كردستان العراق لمدة 10 سنوات، كما أن واردات المواد الخام لا تشمل التعريفات”.وأضاف محمود أن الفقرة 4 من القانون نصت على وضع استثناءات للمنتجين الذين يستثمرون في إقليم كردستان بمشاريع الإنتاج.

وبيّن رئيس غرفة حلبجة للتجارة والصناعة أن الشركات التي تعمل على إنشاء مكاتب فرعية في كردستان العراق ستستفيد من هذه الإعفاءات، موضحا ان هذا ينطبق على جميع كردستان العراق، وبالطبع محافظة حلبجة.