بينهم كوردي .. مقتل 3 شبان من مكونات كركوك المختلفة في ثلاث حوادث منفصلة بالمدينة

أفاد مصدر أمني ، في محافظة كركوك ، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 شباب في حوادث منفصلة ،باطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين.

وقال مراسل (باسنيوز) في كركوك ، ان “مجموعة مسلحة قامت ليلة امس باطلاق النار على شاب داخل عجلته عند تقاطع جسر الولادة وسط كركوك”.

وتابع، ان “الشاب يدعى (جنيد يلدرم) وهو من المكون التركماني في المدينة وصاحب محلات للابسة الرجالية في شارع الجمهورية وسط المحافظة”.

واضاف ، “تعرض شاب آخر من المكون العربي ، يدعى (طه محمد حبيب) إلى إطلاق نار أيضاً من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الرابط بين قضاء دبس وكركوك (غرب المدينة) “.

في السياق ذاته، قامت مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع هونداي رصاصية اللون ، باطلاق النار صباح اليوم على شاب من القومية الكوردية يدعى (محمد علي شريف) ، وتحديداً في منطقة الشورجة، ما ادى إلى مقتله في الحال.

وحول التدهور الامني في المدينة، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، آزاد جباري، “يبدو ان القوات الأمنية المتواجدة في كركوك حالياً ، لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب ، وهي مقصرة ويبدو انهم سلمو مصير المدينة للقدر”.

جباري اضاف، “ان الجيش العراقي غير قادر على ان يسيطر على الاوضاع في داخل المدينة ، لذلك يجب اعطاء فرصة لقوات الامن الداخلي والشرطة المحلية لتولي الملف الامني “، مبيناً أن ” حتى أن الوضع الأمني خارج المدينة لا يزال غير مستقر لحد الآن”.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى قد سيطرت على كركوك ومعظم ‹المتنازع عليها› في أعقاب خيانة 16 أكتوبر وهجومها غير المبرر بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم وحظي بتأييد منقطع النظير.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في هذه المناطق بشكل كبير بعد انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها.