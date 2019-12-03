تحالف القوى: اختيار رئيس الوزراء الجديد لم يعد بيد الكتل السياسية

سيكون للشارع رأي في ذلك

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية ، فالح العيساوي ، اليوم الثلاثاء ، ان اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفاً لعادل عبدالمهدي لن يكون بيد الكتل السياسية وحدها بعد اليوم مهما بلغ حجم تلك الكتل ، مشيراً الى انه سيكون للشارع رأي بذلك حيث ان جميع الكتل السياسية اليوم خاضعة لضغوط المتظاهرين.

واوضح العيساوي ان “رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون مقبولاً من طرف المتظاهرين العراقيين ولا يمكن لأي رئيس وزراء ان ينجح في حل الازمة السياسية الراهنة اذا لم يكن شخصية مقبولة من قبل المتظاهرين” ، لافتاً بالقول ” لدينا مطالب من رئيس الوزراء القادم على رأسها ضمان حقوق المحافظات الغربية ” ، مردفاً ” لكننا لن نضع العصى في عجلة الحكومة “.

وختم النائب عن تحالف القوى العراقية ، فالح العيساوي ، بالقول ان ” رئيس الوزراء سيكون رئيس للوزراء لكل العراق وعليه ضمان حقوق الجميع من الشيعة والكورد والسنة”.