“سرايا عاشوراء “تقاضي محافظ النجف والنائب الزرفي

اعلنت “سرايا عاشوراء” الجناح العسكري لتيار “الحكمة الوطني” بزعامة عمار الحكيم يوم الاثنين عن عزمها مقاضاة كل من رئيس الحكومة المحلية في محافظة النجف لؤي الياسري، وممثلها في البرلمان عدنان الزرفي، مطالبة الاخيرين بالكشف عن الجهات التي تقف وراء مهاجمة ضريح مؤسس المجس الاسلامي الاعلى في العراق محمد باقر الحكيم.

وذكرت القيادة في بيان اليوم ان “ما صدر من تصريحات غير مسؤولة وعارية عن الصحة من محافظ النجف لؤي الياسري والنائب عدنان الزرفي تجعلنا امام تساؤلات عديدة اهمها هل هو تنصل عن المسؤولية ام انها أجندة خارجية تريد تشويه صورة الحشد الشعبي”؟، حسب تعبير البيان.

وطالب البيان محافظ النجف والنائب عدنان الزرفي “بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء الاعتداء على” ضريح الحكيم.

وتابع البيان ان “قيادة لواء عاشوراء الثامن تحتفظ بحقها في الرد على هذه الادعاءات العارية عن الصحة وقد وكلنا محاميا لرفع دعوى قضائية ضد من اتهمنا دون أن يقدم الدليل كلا من محافظ النجف والنائب الزرفي”.