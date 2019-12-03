شيخ علي: المتحكمون بالعراق قدموا لسليماني 3 مرشحين بانتظار موافقته على واحد

قال عضو اللجنة القانونية العراقية، ان من اسماهم بالمتحكمين بالعراق قدموا ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة للجنرال الايراني قاسم سليماني.

وقال شيخ في تغريدة، “أيها المنتفضون: لقد أسديت لكم النصح بما فيه الكفاية.اليوم اجتمع المتحكمون بأمر العراق وقدموا لسليماني 3 ثلاثة مرشحين. سيوافق هو على 1 واحد ويقدموه لرئيس الجمهورية”.

واضاف، “سيجتمع البرلمان ويصوت عليه! سيتم الالتفاف على انتفاضتكم. سارعوا إلى تقديم مرشحكم. اقطعوا الطريق على إيران وأحزابها”.