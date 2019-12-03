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صحة الكرخ / تجهيز مستشفى اليرموك التعليمي بأجهزة و معدات طبية حديثة

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن تجهيز مستشفى اليرموك التعليمي بأجهزة طبية حديثة و متطورة جرى التعاقد على شرائها في وقت سابق و من مناشئ عالمية رصينة

و بين مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور (مبين علي موسى) ” قامت مستشفى اليرموك التعليمي و بناءا على توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) بنصب اجهزة طبية حديثة و متطورة جرى التعاقد على شرائها في وقت سابق ومن مناشئ عالمية رصينة ” مؤكدا ان هذه الاجهزة التي دخلت الخدمة تهدف الى سد احتياجات المستشفى و الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية و العلاجية المقدمة للمراجعين الذين يقصدون المستشفى من مختلف محافظات العراق

و اضاف موسى ” ان الاجهزة التي جرى استلامها هي (عربات تخدير عدد (3) امريكية المنشأ ، جهاز تخطيط الاعصاب ايطالي المنشأ ، ادوات عمليات الكسور في صالة عمليات جراحة الكسور عدد (4) امريكية المنشأ ، جهاز الـ (هود) عدد (2) الخاص بمزج المواد الكيمياوية ، منضدة عمليات جراحة بولندي المنشأ عدد (3) ، جهاز قشط الجلد في عمليات الحروق عدد (1) امريكي المنشأ ، يقوم بقشط الجلد الميت و الجلد الحي لغرض عملية الترقيع ، جهاز كاشف وريدي عدد (3) امريكي المنشأ يقوم بكشف الاوردة للجلد المحروق و كشف الاوردة للمراجعين الذين لا تكون اوردتهم بارزة و يدخل هذا الجهاز لاول مرة في مستشفى اليرموك ” مؤكدا ان الايام القليلة القادمة ستشهد استلام وجبة جديدة من الاجهزة الطبية ذات مناشئ عالمية رصينة .

اعلام صحة الكرخ

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