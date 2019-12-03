عاجل/ يحدث في العراق **

* قاسم سليماني بعد إجتماعه بقيادات سياسية لتحديد رئيس الوزراء المقبل ، عقد إجتماعاً أخر مع قادة ميليشيات عراقية خائنة وعميلة حضره نجل سياسي عراقي أرعن .

* إجتماع طارئ للاستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والألمانية والهولندية في أربيل‬ ، لبحث تطورات الأحداث في العراق‬ ، وقد أخبرني السيد “جهينة” بأن هنالك خطوات خطيرة ستتخذ بحق ساسة العراق .

* الشارع العراقي الثائر يلقن الطبقة السياسية الخائنة والعملية درسا كبيراً في الصمود والتحدي والمواطنة الأصيلة ، ويحكم على من خانو وباعو العراق وشعبه بالإعدام حتى قبل تنفيذه بحقهم ، ومعهم أيضاً يلقن “طهران وواشنطن” درساً أكبر ويربك حساباتهم وحسابات ذيولهم وذيول كل المرجعيات الدينية المجرمة ؟

* الحراك الثوري العراقي يحذر رئيس الجمهورية “برهم صالح ” المتواطئ مع إيران من التعاون والاصطفاف مع خونة العراق وعملاء إيران ، في تنفيذ أجندتهم باختيار رئيس وزراء أخر أكثر حقارة وعمالة ، ونقول لن تحميه لا جنسيته ولا جبال كوردستان ، فشباب العراق والكورد اليوم أكثر خلقاً ووطنية ووعياً من أن يحمو خونة وعملاء ومتواطئين ؟

سرسبيندار السندي

عن الحراك الثوري العراقي