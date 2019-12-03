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عودة الاشتباكات عند مرقد الحكيم.. وانباء عن سقوط ضحايا

اكد مصدر امني الاثنين، عودة الاشتباكات عند مرقد الحكيم في النجف، بين حماية المرقد والمتظاهرين، بعد فشل جميع محاولات التهدئة.

وذكر المصدر في تصريح، اليوم (2 كانون الاول 2019)، ان “تجدد الاشتباكات عند مرقد الحكيم بين حماية المرقد والمتظاهرين، اسفر عن سقوط عشرات الجرحى جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع”.

واضاف، ان “هناك استخدام للرصاص الحي.. وجميع محاولات التهدئة باءت بالفشل”.

جدير بالذكر ان محتجين قاموا يوم الخميس الماضي، بحرق السياج الخارجي لمرقد محمد باقر الحكيم الذي يقع بالقرب من ساحة العشرين وسط مدينة النجف.

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