“فتح” يعلن 8 معايير لرئيس الوزراء المقبل في العراق ويؤكد عدم دعمه لمرشح

اعلن تحالف “فتح” برئاسة هادي العامري، عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي “المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط اساسي لإنجاح الحكومة القادمة

اولا: ان يكون مقبولا مرجعيا وشعبيا

ثانيا: حازم وقوي وشجاع

ثالثا : مستقل وغير حزبي وولائه مطلق للعراق فقط

رابعا: منسجم مع دعم القوات الأمنية بما فيها الحشد

خامسا:- مؤمن بوحدة العراق ولا يهادن على سيادته، ولدية قدرة الإدارة والقيادة ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة

سادسا: من غير المشار إليهم بتهم فساد او نزاهة او مشمول بالمساءلة والعدالة

سابعا:- من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة

ثامنا: من غير ذوي الجنسية المزدوجة

واضاف ان “تحالف الفتح لن يتخلى عن مسؤوليته الوطنية لتحقيق رؤى المرجعية ومطالب الجماهير وهو يسابق الزمن و يتبنى الحوارات السياسية مع القوى السياسية تحت أطار الدستور واضعا نصب عينيه مصلحة العراق العليا منفتحا ليستقبل كل الأفكار والرؤى التي تصب في المصلحة العليا من الجميع سواءا من الشركاء السياسين او من الجماهير وان الفتح يقدر التحدي الكبير الذي يهدد البلد والشعب وحساسية المرحلة لذا فإنه لن يدعم مرشحا لرئاسة الوزراء بل مع مناقشة جميع الترشيحات وفق المعايير أعلاه”.