مزهرة كقوس قزح

للصديقة الشاعرة العراقية المغتربة رفيف الفارس

بقلم : شاكر فريد حسن

عابقة بالطيب والشذى

مزهرة كقوس قزح

على جبينك خريطة للفرح

المنقوص

يا سيدة الكلمة

تحلقين بخيالك في

سماء القصيدة

فتأتي قصائدكِ

سمفونيات عشق

وقواريرعطر

ورودًا

وسنابل

تطرزين حلمكِ أنجمًا

سفنكِ محملة بالأحلام

لا تعرفين سوى دجلة والفرات

مرتعًا

والعراق هوية

ووطنًا

فبغداد يا سيدتي

تمتد وتكبر بين الرمل

والبحر

وساحات التحرير ملطخة بالدماء

الصارخة الغاضبة

والبصرة تغرق في رطب

نخيلها

وأنتِ ما زلتِ أنتِ

يا عاشقة الحرف

حُلمُكِ هو حلمي

وحلم كل العراقيين

معانقة نسائم الحرية

والحب والتسامح

والعدل الانساني

بعيدًا عن بؤر الفساد

فاعطني يا رفيف من حلمكِ

جمرة

ومن بساتين شعركِ

زهرة

لأواصل رحلتي

إلى جزر الأحلام والإلهام

وفضاء الإبداع والتجلي