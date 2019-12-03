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هذه رايتي


هذه رايتي

عبد صبري أبو ربيع

هذه رايتي هي علمي

علم الوطن ِ

أحملهُ يـوم الشـدائد والمحن ِ

ألوذ به وأحقق به كل التمني

يغطيني اذا ســــال الدم مني

وهو هويتي ويقيني

في يوم الزحف وفي الميــــادين ِ

أنطلق واياه كالعاصف المجنون ِ

أحميه بروحي كي لا يهوى

بين الشياطين ِ

وفيه يعلو صوتي واعلاني

وفيه غايتي ومطلبي

اذا أشتد حزني

يـأخذني نحو العــــلا والموازين ِ

افديه بروحي ودمي وكل عيوني

هو رايتـي وهويتـي علم الرافدين ِ

شاهقاً فوق الرؤوس كالنياشين ِ

أسمو وإياهُ في سماه

تنطلق أفراحي وأحزاني

عش يا علم الوطن ِ

عش يا عنواني وقوانيني

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