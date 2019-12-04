أصالة ترد على أحلام : فهمتوا شي؟

لم يجد متابعو أصالة سببًا دفع الفنانة أصالة لنشر مقطع قديم من اطلالة لها في برنامج “تاراتاتا”، سوى أنها أرادت عبره الرد على الفنانة أحلام، التي صرحت قبل أيام عدة، أنها ترفض أيّ مصالحة معها، وأنها انتهت من حياتها إلى الأبد.
أصالة نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على “انستقرام”، وعلقت عليه: “فهمتوا شي”، حيث كانت تقول في الفيدو “مرات ما بيبيّن اللي بيفهم إلا لما بقعد مع اللي ما بيفهم .اللي ما بيفهم مهم متل اللي بيفهم لأنو بيبيّن فهم اللي بيفهم”.
وكانت الفنانة الإماراتية قد أعلنت ردًّا على سؤال حول إمكان مصالحتها مع أصالة، بأنها لا تريد المصالحة معها، وأنها انتهت بالنسبة إليها، كما أشارت إلى أنّ نوال أحسنت التصرف عندما قالت إنها ترفض المصالحة بينها وبين أصالة، لأنها تملك بعض المعطيات عما حصل.
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