أصالة ترد على أحلام : فهمتوا شي؟

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سببًا دفع الفنانة أصالة لنشر مقطع قديم من اطلالة لها في برنامج “تاراتاتا”، سوى أنها أرادت عبره الرد على الفنانة

، التي صرحت قبل أيام عدة، أنها ترفض أيّ مصالحة معها، وأنها انتهت من حياتها إلى الأبد.