أهم المطلوب مثولهم أمام القضاء بعد التغيير

عادل سلام

adil.salam@gmx.net

لدينا مطلب واحد.

فإن لدينا من السياسيين منذ 2003 حتى يومنا هذا من هم متهمون، ولا نقول مدانون، فهم أبرياء من جهة حتى إدانتهم، ومن جهة أخرى هم متهمون حتى تبرئتهم، ومنهم من هم ثابتة عليهم الجريمة، لكن لا بد من أن يقول قضاء عادل نزيه مستقل شجاع كلمته بحقهم. والجريمة المتهمون بها تتفاوت نوعا ودرجة بين الواحد والآخر منهم، فمن حيث نوع الجريمة، بقطع عن درجتها، فمنها الفساد المالي والإداري، بدءً بالرشوة وانتهاءً بهدر وسرقة المال العام، العنف من حالات اغتيال واختطاف وتعذيب، سواء بالتنفيذ المباشر، أو بإصدار الأوامر، أو التعاون مع الإرهاب، أو الحنث باليمين، أو التلاعب بالدستور وقت كتابته، أو المخالفة الدستورية أو القانونية، أو إثارة النعرة الطائفية. بعد تداول وتواصل مع عدد من ذوي الاهتمام والاطلاع، وجرى شيء من تفاوت النظر، ما إذا يدرج هذا أو ذاك، وما إذا يحذف هذا أو ذاك، ومن أجل أن يكون للقائمة قدر معقول من المصداقية، ارتئي في النتيجة الاقتصار على من عليه من المؤشرات، التي تجعل احتمال ارتكابه لإحدى الجرائم أو المخالفات المضرة بالصالح العام معتدا، ومع هذا فالبعض، حتى من الذين تعاونوا مشكورين في تنظيم القائمة، سيفتقد اسم شخص ما توقع إدراجه أو كان نفسه قد اقترح ذلك، ويستغرب من وجود شخص في القائمة، تمنى لسبب يراه ألا يدرج اسمه. فالقائمة ليست معصومة من الخطأ، ولكنه خطأ جزئي، إن كان قد وقع، ولا هي غير قابلة التكملة. وهي تشمل الخمسة وخمسين التي صدرت من إحدى تنسيقيات التظاهرات. وبلا شك سيحكم لبعض الذين أدرجت أسماءهم بالتبرئة، إما لثبوت براءتهم، وإما لعدم كفاية الأدلة. ونذكر هؤلاء السياسيين أو أبناءهم أو أصهارهم حسب الترتيب الهجائي كالآتي:

1. آشتي هورامي

2. إبراهيم بحر العلوم

3. إبراهيم الجعفري

4. أثيل النجيفي

5. أحمد الجبوري

6. أحمد عبد الغفور السامرائي

7. أحمد الصافي

8. أحمد نوري المالكي

9. أرشد الصالحي

10. أسامة النجيفي

11. أسعد العيداني

12. إسكندر وتوت

13. انسجام الغراوي

14. أياد السامرائي

15. أياد علاوي

16. أيهم السامرائي

17. جعفر شيخ مصطفى

18. باقر صولاغ الزبيدي

19. برهم صالح

20. جعفر صادق علاوي

21. بهاء الأعرجي

22. جلال الدين الصغير

23. جمال جعفر آل إبراهيم

24. جمال الكربولي

25. جميل الشمري

26. جنان العبيدي

27. جوان فؤاد معصوم

28. حازم الشعلان

29. حازم الأعرجي

30. حاكم الزاملي

31. حامد البياتي

32. حبيب الصدر

33. حسن هادي العامري

34. حسين بركة الشامي

35. حسين الشهرستاني

36. حسين المالكي

37. حنان الفتلاوي

38. حيدر الزاملي

39. خالد الأسدي

40. خالد العطية

41. خالد العبيدي

42. خميس الخنجر

43. خضير الخزاعي

44. رافع العيساوي

45. رشيد العزاوي

46. روژ نوري شاويس

47. سالم المسلماوي

48. سامي الأعرجي

49. ستار الدراجي

50. سداد برزاني

51. سعدون الدليمي

52. سلام الزوبعي

53. سلمان الجميلي

54. سليم الجبوري

55. سيروان برزاني

56. صابر العيساوي

57. صادق مدلول

58. صالح المطلگ

59. صدر الدين القبانجي

60. صفاء الدين الصافي

61. صلاح عبد الرزاق

62. طارق الهاشمي

63. طارق نجم

64. طالب شغاتي

65. عادل عبد المهدي

66. عادل محسن

67. عامر الخزاعي

68. عباس البياتي

69. عبد الفلاح السوداني

70. عبد القادر العبيدي

71. عبد الكريم خلف

72. عبد الكريم العنزي

73. عبد القادر العبيدي

74. عبد اللطيف الهميم

75. عبد الله عويس

76. عبد المهيمن برزاني

77. عدنان الأسدي

78. عديلة حمود

79. عزت الشابندر

80. عصام الأسدي

81. علاء الموسوي

82. علي الدباغ

83. علي الشلاه

84. علي العلاق

85. علي محسن العلاق

86. علي العلاق

87. علي عيدان

88. علي الموسوي

89. عماد أحمد

90. عمار عبد العزيز الحكيم

91. فاضل مطني ميراني

92. فالح الفياض

93. فؤاد حسين

94. فؤاد معصوم

95. فايق زيدان

96. فلاح النقيب

97. قاسم الأعرجي

98. قاسم الفهداوي

99. قصي السهيل

100. قوباد طالباني

101. قيس الخزعلي

102. گاطع الركابي

103. كريم سنجاري

104. كريم وحيد

105. كوسرت رسول

106. ماجد النصراوي

107. مؤيد اللامي

108. مثنى السامرائي

109. محسن شلاه

110. محمد إقبال

111. محمد تميم

112. محمد عبد الجبار الشبوط

113. محمد علي الحكيم

114. محمد الهاشمي

115. محمد اليعقوبي

116. محمود المشهداني

117. مسرور برزاني

118. مسعود برزاني

119. مشعان الجبوري

120. مقتدى محمد الصدر

121. منصور برزاني

122. مهى الدوري

123. مهدي العلاق

124. مهدي الغراوي

125. مهند وتوت

126. موحان حافظ

127. موفق الربيعي

128. نجاح الشمري

129. نجم الدين كريم

130. نعيم عبعوب

131. نوري كامل المالكي

132. نوفل العاگوب

133. نيجرڤان برزاني

134. هادي العامري

135. همام باقر حمودي

136. هيثم الجبوري

137. هيرو أحمد

138. هوشيار زيباري

139. وحدة الجميلي

140. وليد الحلي

141. ياسر صخيل المالكي

142. يحيى الناصري

ومن الذين رحلوا من هذه الحياة ممن كان يجب إدراجهم لو كانوا أحياء كل من جلال الطالباني وعبد العزيز الحكيم.

وكذلك لا بد من إدراج:

معظم رؤساء وأعضاء مفوضية الانتخابات الحالية والسابقات.

معظم المحافظين الحاليين والسابقين.

معظم رؤساء مجالس المحافظات الحاليين والسابقين.

علاوة على وكلاء وزراء ومدراء عامين وغيرهم.

ولكن من المهم قبل أن يمثل هؤلاء أمام القضاء، أن تلغى عقوبة الإعدام، ليس رأفة بهم، ولكن أولا لأننا نتمنى أن تكون لنا دولة تعتمد ثقافة الحداثة، وثانيا لأن السجن المؤبد لبعضهم وطويل الأمد للبعض الآخر أشد عليهم من الإعدام، وثالثا لأن العهد الجديد سيحتاج تضامن المجتمع الدولي معه، وموجة الإعدام ستحول دون هذا التضامن أو تضعفه كثيرا.

أما الأحزاب التي يجب أن يجري التحقق فيما إذا كانت تخضع لقرار الحظر بعد تشريع قانون للحظر الحزبي والذي بموجبه يحظر إجازة وعمل الأحزاب التي يثبت عليها ارتكابها لإحدى الممارسات أدناه:

1. مزاولة الفساد المالي من قبل الحزب أو من قبل قياداته.

2. تزوير الانتخابات.

3. إثارة النعرة الطائفية.

4. ممارسة العنف.

5. تنفيذ أجندات لدولة خارجية على حساب المصالح الوطنية.

6. المساهمة الفعالة في التأسيس أو التجذير لدولة المكونات بدلا من دولة المواطنة.

7. المشاركة في التأسيس أو التجذير للمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية.

8. عدم قيام الحزب على أساس مبدأ المواطنة بحيث يكون مغلقا في أعضائه على دين أو طائفة أو قومية أو عشيرة أو منطقة، وتستثنى من ذلك أحزاب الأقليات الدينية والقومية، لمدة يحددها الدستور المعدل أو قانون الأحزاب، لحماية تلك الأقليات من صهر هويتها.

وإضافة إلى الأحزاب كذلك الهيئات والمنظمات، والتي عليها شبهة ارتكاب إحدى الممارسات أعلاه مما ذكر. وأهم هذه الأحزاب والهيئات، أيضا حسب الترتيب الهجائي:

الاتحاد الإسلامي الكردستاني

الاتحاد الوطني الكردستاني

تيار الإصلاح الوطني

تيار الحكمة الوطني

التيار الصدري

الجماعة الإسلامية

جماعة أنصار الإسلام

حركة إرادة

الحركة الإسلامية في كردستان

حركة عطاء

الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية

الحزب الإسلامي العراقي

حزب الدعوة الإسلامية

حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل

حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق

الحزب الديمقراطي الكردستاني

حزب الفضيلة الإسلامي

حزب الله

العتبة الحسينية

العتبة العباسية

العتبة العلوية

عصائب أهل الحق

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

منظمة بدر

منظمة العمل الإسلامي

هيئة علماء المسلمين

الوقف السني

الوقف الشيعي

تعديل 04/12/2019