الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تبحث دور التحقيق الجنائي في ملاحقة ظواهر الفساد بمؤسسات الدولة

أفصحت الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة عن مجمل نشاطاتها لشهر تشرين الثاني، مُبيِّنةً أنها تضمَّنت دوراتٍ تدريبيَّةً وتطويريَّة شارك فيها (65) مُوظفاً من مختلف دوائر الهيئة.

الأكاديميَّة أوضحت أن الدورات التدريبيَّة التي نفَّذتها خلال الشهر الماضي كانت دورة لـإدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل ودورة بمستويين لـ(التحقيق الجنائي)، فضلاً عن دورات في صياغة الكتب والتقارير الرسمية وسلامة اللغة العربية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وآليات تطبيقها.

وأشارت إلى أن النشاطات تخللتها محاضرة تثقيفيَّة حملت عنوان (الموظف الناجح وعوامل التميز الوظيفي) بإشراك (12) مُوظَّفاً من مختلف الاختصاصات لمُوظفي الهيئة، فضلاً عن غيرها من النشاطات المدرجة ضمن الخطة السنوية والبرنامج التدريبي للأكاديمية.

يُشارُ إلى أنَّ الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد تهدف إلى إيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليمٍ إبداعيٍّ شاملٍ يُـبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويسهمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهضُ بواقع المؤسَّسات وتخدمُ الأهداف التي تصبو إليها.