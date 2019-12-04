البرلمان لمسؤولة أممية: تعديلات قانوني الانتخابات والمفوضية “تاريخية”

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاربعاء، ان التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “تاريخية ” وتنسجم مع مطالب الجماهير.

ونقل بيان لمكتبه عن الكعبي قوله خلال استقباله نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول برفقة رئيس الدائرة السياسية منوج ماثيو وعدد من المستشارين السياسيين في البعثة الاممية “يونامي”، ان “الحراك الإحتجاجي الأخير والأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل الشباب بشكل واسع جدا، وفق نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر ، فضلا عن مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة”.

ووصف الكعبي “التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب ، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ{التاريخية} سيما وانها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة”.

واضاف البيان ان “الكعبي بحث نتائج الاجتماعات السابقة حول التعديلات المقترحة للقانونين والتطرق لابرز التجارب والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة ضمن نظام سياسي مستقر ومنسجم وعادل”، مشددا على ضرورة “التعاون في الإسراع بترجمة مطالب الشعب وتحويلها الى مشاريع حقيقية تعيد ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية برمتها”.