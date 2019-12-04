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التخطيط : ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (0.6%) لشهر تشرين الاول 2019

اعلنت أنخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة (0.8%)

اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.6%) لشهر تشرين الاول 2019 ، وانخفاض السنوي لشهر ذاته بنسبة (0.8%) . وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان الرقم القياسي العام لشهر تشرين الاول في العراق بلغ (104.8%) اذ ارتفع بنسبة (0.6%) بالمقارنه مع شهر ايلول 2019 ، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم الاغذيه والمشروبات غير الكحوليه بنسبة (2.5%)، قسم الصحة بنسبة (1.3%)، قسم التعليم بنسبة (0.4%) .واضاف الهنداوي ان مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل (0.2%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.1%) مقارنة مع شهر تشرين الاول 2018. . واشار الهنداوي الى انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر تشرين الاول 2019 الى (0.8%) مقارنة مع شهرتشرين الاول 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.6%)

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