الحلبوسي ومجلس النواب يتأمرون على الثورة والثوار ؟؟؟

يعكوب ابونا

كان لتحرك جماهيرشعبنا في المحافظات الجنوبية والوسطى منذ 1 اكتوبر 2019 ، ضد الفساد والفاسدين ، امتداد لتحركهم السابق ضد فساد المالكي والعبادي ، وكما يقال للصبر حدود ، فقد نفذ صبر الشباب من وعود السلطة الفاسدة ، فلم يجدوا امامهم الا ان ينتفضوا بوجه هؤلاء اللصوص ويضعوا حدا لفسادهم ومحاسبتهم ..

للشباب اهداف عقدوا العزم عليها ، بأن الاطاحة بالسلطة التنفيذية ( الحكومة ) هدف اساسي يستوجب التحقيق ، وحل البرلمان ، وتشكيل حكومة مؤقته رئيس الوزارة والوزراء من ساحات الانتفاضة ، مهمة الحكومة الجديدة التهيؤ لانتخابات برلمانية ، واعداد دستور للبلاد ليتم بموجبه سن وتشريع قوانيين منها قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون المفوضية المستقله وقوانين لمحاكمة ومحاسبة الفاسدين …..

من الطبيعي ان يكون لنضال الجماهير وتحركهم في ظل حكومة ونظام فاسد ان يجابه بالنار والحديد ، فكان ثمن نضالهم مئات الشهداء والاف الجرحى والمعتقلين ..؟ وكانت ردة فعل الجماهير المنتفضة تجاه اعمال السلطة هوالصبر والاستمراربأصرار لمجابهة هؤلاء الفاسدين مهما كانت التضحيات فكان لمعاناتهم قوة فاعلة لم يستطع هؤلاء الفاسدين مجابهتها …

الا ان الفاسدين اخذوا يلتفون بوسائل المكر والخديعة على الثورة ، في الظاهر مع مطالب الثوار ، وفي الباطن ضد الثوار بتبني والاستمرار بتقسيم المنافع والحصص والسعي الى استمرار بقائهم بالسلطة ، فقدموا رئيس الوزراء كبش الفداء ليتحمل جريرة فسادهم ..الذي تم تعيينه من قبلهم خلافا للدستورليكون مادة يسهل عليهم حرقها متى تعارض بقائه مع مصالحهم واهدافهم ، وهكذا كان فعلا حرقوا ورق عبد المهدي بحجة ترضية وتحقيق اهداف الثوار.؟؟

متجاهلين عمدا بان دماء الشهداء لها ثمن باهض لا يمكن ان يعادله ولا يساويه استقالة قزم من اقزام الفساد، فأقل ما يمكن ان يكون الثمن هو ازاحة النظام برمته لانه بؤرة الفساد ومرتع خصب للمنافقين والدجالين ..؟؟ اليوم رغم كل ما يجري بالشارع الا انهم غير عابئين له ؟؟ فاثبتوا من الاخبار المسربة بانهم ليسوا لصوص وحرامية فقط بل انهم اناس عملاء مأجورين لايملكون من الاخلاق وقيم الرجوله شئ . اذ رفعوا الى سيدهم قاسم سليماني الايراني ثلاث اسماء ليختار هو احـــــــــــــدهم ليقدموه بعد ذلك لرئيس الجمهورية لطرحه على البرلمان كرئيس للوزارة ؟؟ فمن العارعلى رئيس الجمهورية ان كان قد بقى له شئ من الكرامة بعد ان خالطه هؤلاء الفاسدين هذه الفترة ان يرفض هذه الاسماء التي يقدمونها له ؟ وليؤكد انتمائه الوطني العراقي لكي يذكره التاريخ بانه لم يساوم على بلده عندما يرفض ما يعرضونه عليه هؤلاء .

طبيعي ان تكون خطط هؤلاء بالاتفاق والتنسيق مع رئيس البرلمان فوضعوا خطة لمسايرة الثوار وتأييد مطاليبهم بالظاهر، وقبول استقاله عبد المهدي ولكن في الحقيقة وبنفس الوقت هم اعدوا خطة لاعادة عبد المهدي اخر من كتلة الفاسدين بحجة ان القانون والدستور واجب التطبيق لابديل لذلك ؟؟ كلمة حق يراد بها باطل لذلك فاتح رئيس البرلمان وطلب من رئيس الجمهورية ان يكلف احد لرئاسة الوزارة وفقا لاحكام المادة 76 من الدستور التي تنص ” اولا : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ، بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية “..

ماذا يعنى ذلك ؟؟ يعنى بان الكتل الاكثر عددا هي الكتله البرلمانية الاكثر فسادا والاكثر انتفاعا بمنافع البلد على حساب الشعب .. تلك الكتله التي سوف تتفق مع غيرها من الكتل لتوزيع الوزارات والوظائف بينهم حسب حصة كل منهم في البرلمان ، لنعود ونرجع الى المحاصصة السيئة الصيت فنسأل رئيس البرلمان اين انت من دم الشهداء وتضحيات الثوار ؟؟ من جهة انت معهم ومن جه اخرى ان تنقض على اهدافهم و مطاليبهم وتضحياتهم ؟ بحجة تطبيق الدستور والهدف اعادة هؤلاء الفاسدين الى المشهد السياسي حسب استحقاقهم النيابي بمعنى سعيك لاعادة المحاصصة خلافا لمطلب الثوار؟؟ اي مكر وخداع تستعمله مع الثوار ؟؟

لاحظوا يوم امس الاثنين يجتمع رئيس البرلمان مع روؤساء الكتل الفاسدة لمناقشة القوانين الانتخابية والمفوضية وغيرها . بالله عليكم فاقد الشئ هل يعطيه ؟؟ فهو اصلا لايملكه كيف يعطيه ؟ فاي لعبة يلعبها رئيس البرلمان ضد الثوار ؟؟ هؤلاء المجتمعون هم بؤرة الفساد والشعب يريد التخلص منهم وانت تجتمع بهم لوضع قوانيين لمصلحة من تكون تلك القوانيين ياسيد رئيس البرلمان ؟؟ ان كانوا هؤلاء يترجى منهم خيرا لكانوا عملوه ولا كان ثار الشعب وانتفض ضدهم ؟؟ الفاسد يبقى فاسدا ولا تترجى منه خيرا ابدا ؟؟. لذلك لعبة رئيس البرلمان ليست الا تامرا فاضحا على اهداف الشعب ومطامع الثوار ودماء الشهداء ، لانه يعمل خلاف الظاهر ؟؟..

وليعلم رئيس الجمهورية بان الشعب بالمرصاد لمؤامرات الزمرة الفاسده عموما من هم بالسلطة اوالمنتفعين منها اصحاب الكتل والتيارات والاحزاب ؟؟ ان الثوار سوف لا يقبلون مطلقا باي مرشح من خارج ساحات الانتفاضة والتزام رئيس الجمهورية بنص دستوري فاسد لايقود الا الى الاستمرار بالثورة ، نأمل ان تكون اجرائتكم مع مصلحة الشعب ؟.لكي تستمر الثورة بيضاء وسلمية لا ان تكونون اجراءتكم السبب بتحويل مسيرت الثورة السلمية الا مالا تحمد عقباه ؟؟

ومن جهة اخرى ياسيد رئيس الجمهورية ان كان رئيس البرلمان يريد التزامكم بالاكثرية الدستورية ؟؟ فمن هم الاكثرية اليسوا المنتفضين بساحات الاعتصام هم اكثر من حفنة الفاسدين في البرلمان ؟؟ وايهما اكثر فعالية مادية ومعنويه نص مكتوب على الورق ،، ؟ ام نص حي مكتوب بدماء الشهداء ؟؟؟ مطاليب الثوار مكتوبه بدمائهم يجب ان تتحقق ؟؟. والدستور مكتوب على الورق يجب ان يمزق ، لانه فصل و وشرع في حينه على مقاسات مصالح معينه على حساب مصلحة الشعب . فحذاري يارئيس الجمهورية ان تاخذ بنص دستوري وتترك النص العام الذي هو حق الشعب ولكون الشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور فمن حقه ان ينتخب رئيس الوزراء والوزراء من ساحات الاعتصام لانهم بدمائهم سطروا اسطورة النصرللشعب ؟ واما الفاسدين والعملاء الخونه فلامكان لهم في هذا البلد الذي هو فقط للخيرين من ابناءهم البررة . الخزي والعار للخونه والمجد والخلود لشهدائنا الابرار …..

عــــاش الشعب العراقي…… .؟؟

يعكوب ابونا ……………………4 \12 \2019