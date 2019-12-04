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السيد معالي الوزير المالية المحترم .

السيد معالي الوزير المالية المحترم .

موضوع / إستفسار والشكوى

أني السجين السياسي , محمد صابر محمد فتاح الزنكنة . من مواليد 1963 تولد ديالى . كفري . من سكنة خانقين , متقاعد السجين السياسي , في هيأة التقاعد العامة بغداد .الرقم التقاعدي 3519888006, في 1/7/2012 , من 2012 لحد الان كنت استلم راتب بطاقة الزكية . بمبلغ 2525000 . مليونين وخمس مأة وخمسة وعشرون ألف دينارا كل الشهرين . ولمن راتبنا صارت كا الشهر أنا أستلم راتب 1251000 . مليون ومأتين وواحد وخمسون كل الشهر . شهر قبلها كنت أستلمت راتب 1251000 . مليون ومأتين وواحد وخمسون . ولكن اليوم ذهبت استلم راتبي ببطاقة الزكية . راتبي 623000 ست ومأة وثلاثة و عشرون الف دينارا . كانت مقطوعة من عندي بمبلغ 628000 ست ومأة وثمانية وعشرون الف دينارا . حضرة السيد الوزير المحترم . اريد أستفسر عن قطع راتبي لماذا ؟ أنا لا سحب المال , ولا سلفة . ولا مديون . أرجوا من سيادتكم تصححون الخطأ . وأعطوني رأتبي كاملا مثل باقي الشهور .

شكرا لسيادتكم .

محمد صابر محمد فتاح الزنكنة

من سكنة خانقين .

رقم هاتف الجوال

07701561315

07501561315Image previewImage previewImage previewImage preview

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