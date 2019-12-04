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الصين تتجه لدعم احتجاجات السود بامريكا بعد قانون ترامب لدعم الاحتجاجات فى هونغ كونغ

القاهرة : بيان صحفى

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان سياسات ترامب العنصرية قد تشجع على اندلاع اكبر موجة لاحتجاجات السود والافارقة فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية يشارك فيها المهاجرين من دول امريكا الجنوبية بجانب الامريكيين الذين لا ينتمون لاصول امريكية بيضاء

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان العنصرية ضد السود قد تزايدت فى الفترة الرئاسية للرئيس الامريكى دونالد ترامب الذى ينضم والديه لمنظمة كلوكس كلان العنصرية البيضاء التى تعادى المهاجرين والسود

وقالت المنظمة ان الصين قد تدعم احتجاجات السود ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى ولايات مثل شيكاغو وعدد من الولايات الامريكية وقد تصدر قوانين لدعم احتجاجات السود بعد توقيع ترامب لقانون يدعم الاحتجاجات بهونج كونغ ويدعم استفلالها عن الصين

وقررت الحكومة الصينية منع السفن الحربية والطائرات العسكرية الأمريكية من دخول هونغ كونغ

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