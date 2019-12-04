اللجنة الحقوقية الدولية تستنكر بشدة مجزرة بريف حلب…

إستنكرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها أمس الجيش التركي وفصائل الجيش الحر التي تحظى بدعم تركي مباشر من خلال قصف صاروخي يرتكبون مجزرة في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، والتي أودت بحياة 9 مدنيين معظمهم أطفال وإصابة 12 آخرين.

وأشارت اللجنة أن هذا المجزرة البشعة تندرج ضمن الأحداث القائمة في مناطق تحت السيطرة التركية والتي شهدت مجازر عديدة في السابق واستعمالات لأسلحة محظورة وترهيب للمواطنين العزّل. كما أكد مكتب اللجنة في الشرق الأوسط للسفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن هناك محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية لإبقاء الوضع في سوريا متأزم وآخر المحاولات لها هو زعزعة الوضع الإقتصادي والتضييق على المؤسسات الصناعية الصحية والدوائية، حيث تسعى إلى سحب تراخيص لمصانع أدوية تعمل وتصنع الدواء تحت اشرافها، بالإضافة إلى أزمة النفط الذي ينعكس سلبا على مجمل القطاعات الأخرى.

مسعود حمود / المكتب الإعلامي