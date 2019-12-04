المدير العام لتربية كركوك يوجه بتاهيل اعدادية كركوك المركزية

وجه المدير العام للتربية في محافظة كركوك السيد عبد علي طعمه بتاهيل اعدادية كركوك المركزية .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت ان المدير العام لتربية كركوك زار اعدادية كركوك المركزية واطلع على واقع حال البناية المدرسية والطلبة ووجه قسم الابنية المدرسية في المديرية بمعالجه الاضرار الموجودة بالبناية البناية وبالسرعة الممكنة مع سد النقص في الكادر التدريسي للمدرسة لبعض الاختصاصات ، كما زار طعمه متوسطة الغربية وتفقد البناية المدرسية واطلع على اهم احتياجات المدرسة ووجه بتوفير كافة متطلباتها .

الهام علي محمد

مدير العلاقات العامة والاعلام