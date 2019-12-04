Posted on by

الوعي قبل فوات الآوان !

تبين لنا لماذا الحوار الذي خاضه العراقين منذ سقوط النظام البعثي ولحد الآن ، كان حوار طرشان ، لم يقتل ذبابة ولم يخدش أذن ، ولم يؤدي لزحزحة أحد عن مكانه ، وأنما كأن لعبة يلعبوها بنتظار النزال الفصال ، فلقد قرعت الأجراس ، ورفعت الرايات ، وزفت المعركة ، وفِي هذه المعركة ، يرفض أي موقف حيادي ، فما وما ، أو معنا أو ضدنا . وحقيقة ، لا أحد يعرف ، من يضع هذه القواعد لهذة المعركة الفاصلة ، فالمهم الآن أن يُخاض النزال ، وهو يقرر من يكون ومن يزول . وبما أن هذاالمعركة جدية وحاسمة ، وترتتب عليه نتائج كبيرة ، علينا تحديد هوية هذين الطرفين المتصارعين ، فلا يعقل أن يكون ثمة نزال بهذه الضخامة ، ونجهل أصحابه ، الذين هما في النهاية ليس غريبين عنا ، شاء حظنا العاثر أن نكون منهم ، ولكن الأيام بعادة بيننا . وهذا البعد ، أعطانا أمتياز ، وتلك الميزة ، أن نكون مجرد متفرجين وشهود عدل على ما نراه ، رغم أن لا أحد منهما يقر لنا بهذا الامتياز . ولكننا ، لحسن الحظ لا نعلق أهمية كبيرة عما يقول عنا سواء خير أو شر فنحن فقط نريد نستثمر وضعنا ونكتب ، عما نعتقده وما نراه ، وعن ما يحدث ، ويصيب البلاد ، تلك الشوكة في الجسد ، ولا نعق مع الناعقين ، عن باطل ، وبحجج زائفة ، مفبركة . وبما أن هيرقليطس ، يقول العيون والأذان شهود زور ، فسوف لن نأخد بما نسمعه ولا بما نراه ، ما لم يقره العقل ويصح خطل الرؤية والسمع ، في عصرنا الذي يوهمك بما لم يقع وبما لا يسمع به فعلاً . وأظن حان الوقت الذي نسئل فيه عن قصة هذا الخلاف ومن هما المختلفين ؟ لا يصعب تحديد هوية المختلفين ولا على ماذا يختلفون . أنه الخلاف الأزلي ، الخلاف على من يمسك بسلطة ، وقديماً ، قيل بأن لم يشق الدولة الاسلامية منذ بدأ نشؤها مثلما شقها الخلاف على الخلافة . وهذه الحقيقة ، التي لا تتميز بها دولة الإسلامية وحدها ، فالخلاف على السلطة ، هو الوضع البشري الأصلي ، بمختلف مراحله . لأن السلطة ، تعني الامتيازات ، والتملك ، والقوة . ولكن ، ما يبدو خاص بالعرب والمسلمين هو أن هذا الخلاف على السلطة ما زال قائم وعلى أشده وكأنه نزاع آبدي . فقد ، روض الغرب وأكثر دولة العالم هذا النزاع وحله ، بتداول السلطة عن طريق الانتخابات ، ولكن هنا ، وفِي العراق ، وبعد الحصول على الديمقراطية ، يبدو أنها أججت هذا النزاع ، وبدأت الديمقراطية مجرد شحذ الهمم لهذا النزاع الدائم .

وقبل أن نبدأ في تحديد أطراف هذا الصراع وتوجهاتهم ، نود أن نسأل ونتسائل ، هل يمكن عرض وجهة نظر حيادية ، في هذا الموضوع ؟ بالطبع لا أحد يريد أن يقبل مجرد التفكير بهذه الطريقة ، فالكل منهم يقرأ الآخر ليعرف لمن ينتمي وينحاز ، ويشك بأي وجهة نظر حيادية ، ويرى فيها مهما علت على التحيّز ، والتجرد ، عن وجهة نظر كل الأطراف ، يراه فيها أنحياز ضمني على الأقل لهذا الطرف أو ذاك إذا لم تتفق مع توجهه . وبما أننا نسلم ، بأن يمكن أن تكون هناك وجهة نظر حيادية بين المتخاصمين بنسبة كبيرة ، يمكن لها في النهاية أن تكون الأساس لحل عادل بين الطراف المتصارعة ! ونصر على أن نحاول عرض بقدر الإمكان وجهة نظر حيادية ، بحسب ما تعرفنا على وجهات نظر الأطراف المتصارعة وممارساتها . فهذه الوجهات النظر والممارسات بات شيء مشاع ومعروف للكل بعد عقود من الزمن من الاحتكاك مع كل القوى السياسية في العراق . فلا أحد مثلاً ، يجهل توجهات الشيوعين في العراق ، أو البعثين ، أو الأحزاب الأسلامية على الأقل بخطوطها العامة وتوجهاتهم الرئيسيّة . وإذا سألنا من هي الأطراف المتصارعة في العراق ، وهل هناك عدو داخلي يخشى منه على الشعب العراقي ، (إذا نحن وضعن الآن جانباً العدو الخارجي) ؟ التجربة تخبرنا بأن هذا العدو الداخلي ، والذي هو أكثر ما يخشى منه العراقين تجسد في البعثين ، في بنسخته القديمة أو النسخة الصدامية ، في كونه يمثل مصادرة لكل ما يملكه العراقين من حرية وثروة ، وأنه يمثل استعباد حقيقي ! ولكن من يكون هؤلاء البعثين ؟ هذا سؤال صعب ولا يمكن الأجابة عليه ، بشكل شافي ! لكون البعث يتلبس مظاهر عديدة ، وهو أخطبوط له أذرعه في كل طبقات المجتمع ولا يقتصر على فئة وطبقة ، ومن هنا قوته ، وصعوبة تشخيصه بعكس بقية الأحزاب العراقية ، التي يمكن معرفتها ، وتحديد هويتها وجماهيريتها ، بينما البعثيون عابرون لكل الطبقات والفئات وتجدهم بين كل أطياف المجتمع العراقي ، لظروف تاريخية ساهمة في يكون موجود بين أكثرية الشعب العراقي ، ولكنه ، مع ذلك ، تجده ، في كل مراحله ، يدار من نمط وقيادة ثابت وتنهج نفس الأسلوب ، في التعامل مع الأخرين ، والشعب ، تقوم على أخصائهم واستعبادهم ، لأن ، لا يمكن لهذه الحزب أن يعيش وويستمر بالوجود بدون هذه القيادة الغامضة ، والتي يمكن أن تدعو منظمة سرية بحق ، كون قياداته لا تعرف هوياتها، على وجه التحديد ، بيد أنها دائماً ذات توجه دكتاتوري ، ولا يمكن توجد هذا القيادة بدون هذا الدكتاتور ، ومن هنا خطورتها والخوف منها لأنها لا بد أن تلغي الأخر حتى تعيش وتستمر في الوجود . ولذا من الصعوب تخيل زواله واختفاءه ، لأن هناك جملة عوامل داخلية وخارجية تساهم في أستمراره . فمن الناحية الداخلية ، فمعروف أن الشعب العراقي يتكون من فئتين عربيتين رئيستين هم السنة والشيعة ، ( بغض النظر عن الأكراد والفئات الاخرى ) اللذان عاش في علاقة متشنجة وبحث دائم عن سيادة أحداهما على الاخرى . وكان السنه يمدونه في الفئات القيادية دائماً ، والشيعة بجماهيره . ومن ناحية آخرى ، يشكل الشيعة الفئة الكبرى . ولعل ، تعرض هذه الفئة إلى الاضطهاد الدائم هو الذي ساهم في النظر لها على أن فئة واحدة متجانسة وتمثل وحدة متكاملة ، لكون خلافاتها لم تظهر على السطح ، ولم يتيح لها أن تتبلور ، وتتخذ شكل علني . فالشيعة في الحقيقة والواقع ليسوا فئة متجانسة ومتوحدة ، ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك ، لكونهم مؤلفين من فئات تعيش في أوضاع مختلفة ومتباينة ، ولا تقدر عقيدة ، عفى عليها الزمن أن تكون هي اللحمة والرابطة . فمعروف أن ليس الأفكار والتصورات هي التي توحد الناس وتجمعهم في موقف موحد ، وأنما الأوضاع المعيشية والاقتصادية . فالشيعة خليط غير متجانس لحد كبير وتوجد بينهم فجوات وهوات لا يمكن عبورها في العقائد والأفكار القديمة ، فكل الناس هم ولد زمانهم ، وعليهم ، قبل كل شيء تدبير موارد معيشتهم قبل الإخلاص للأفكار لا تسد رمق . لذلك تجد العديد من الجماهير الشيعية ، عاشت وانضمت إلى البعثين ، كعقيدة دنيوية ، وأبقو على معتقدهم الشيعي كشيء داخلي وشخصي ، وانخرطو معهم لتوفير رزقهم ، قبل الخلاص الأفكار غريبة عن وضعهم الحالي . لذلك ، الكثير من الشيعة نضموا إلى البعثين ، بضد من عقيدتهم ، التي ولدوا عليها . فالشيعي يعاني من زدواجية حياتيه وفكرية ، فالفكر الشيعي ما عاد يلائم الظروف الحالية ، ككل المعتقدات الاسلامية ، أنمحى بريقها ، وما عاد لها وجود فعال ، وبات اشياء شخصية ، ولا يمكن أن تنفع في الممارسات اليومية . وهو أضافة ، لذلك ، أي الفرد الشيعي ، تجده من ناحية ثانية ، يعاني غربة وتوتر في العلاقة مع نخبته الفكرية المرفهة ، والتي تطالبهم في الإخلاص للأفكار التي تخدمهم وتديم سيادتها عليهم ، فهدة النخبة ، أو الطبقة العليا من الشيعة ، والتي تعيش أوضاع اقتصادية مختلفة عن جماهيرها ، لا تكن ، في المقابل ، سوى الاحتقار ، ولا تبدي سوى مشاعر الكراهية ، لجماهيرها وتعاملهم بدونية . وجاء التحرير ليوسع من هذه الشقة والهوة بين الجماهير الشيعية ونخبتها التي أستأثرت بالمال العام ، بدون أن تلتفت لجماهيرها المحرومة ، وبدون أن تحترم مشاعرها وتنصفها من أعداءها ، بل تحالفت معهم في صلافة وقلة حياء ، ومن هنا ، يبدو ، أن ما حدث بعد التحرير قد رسخ قناعة الجماهير العفوية والتي تسكن بلاوعيهمً ، بأن المسافة بينهم وبين نخبهم الفكرية لا يمكن ردمها لا اليوم ولا في المسقبل . لذلك يبدو أن الطلاق سيكون آبدي ، ويقطع كل الخيوط الواهية التي كانت تربطهم فيما قبل التحرير ، وحينما كأنو يتعرضون كلهم الاضطهاد .فهل يمكن تسمية ، هذا الذي يحدث ” ثورة ” الشيعة ضد التشيع وضد النخبة الشيعة التي استعبدت جماهيره لفترة وتاجرة في مشاعرها وعواطفها وإخلاصها والائها وتخذت منهمً وسيلة لثراء والتطفل عليهم ؟ . هكذا يبدو الامر ، لوهلة الأولى ، بيد أن أنتقام الجماهير الشيعية من قادتها ، سوف لن يقودها للإخلاص ، لأنها كالمستجير بالنار من الرمضاء ! فالبعثين ، ليس هم طريق الخلاص فهم ذاتهم ، باتو جزء من منظمة سرية تحركها دول كثيرة ، لتخريب العراق وبقاءه ، تحته رحمتها ، واستنزاف حتى أخر قطر دم فيه . أن خلاص العراق لا يتم إلا في جتراع المستحيل ، الذي هو هدم ، كل ما هو موجود من عقائد وأفكار بالية ، يتخذ منها أساس لوحدة والتلاحم ، اي أيجاد كمال اتاتورك جديد , يخلق روابط جديدة وأفكار جديدة لمواطنة ، وينفض غبار الماضي وغزعبلاته عنهم ، وهذا كله يبدو بحكم المحال ، في الظروف والاوضاع الحالية ، وبدون تحقيق ذلك المحال يبقون يدرون في الحلقة المفرغة . فالعراقين ، ككل ، سنة وشيعة ليس مؤهلين بعد للحرية ، ولا للاستقلال . ولا لحكم وطني بعيد عن الولاء لفئة طائفية ، وقد يحدث ذلك الحكم الوطني المنشود لفترة محدودة جداً، القصد منها الخداع والرسوخ في السلطة ، لكي ، من ثم ، يرجع لسابق عهده ، أي التفرد بالسلطة والقضاء على من يعدهم خصوم . فالعراق ، لم يتعلم من الديمقراطية التي مارسها لكثر من عقد من زمن شيء ، فلا ظروفه الداخلية تساعده على التعلم ولا ما يحيط به . لأنهم تحولوا في بساطة إلى أدوات بيد الغير . ومن هنا علينا أن نشكك بالوعود المعسولة وبالشعارات الطنانة، التي يطلق المدافعين عن ما يسمى ” الانتفاضة . فالمحاصصة الملعونه تبدو هي قدر العراق ، إذا أريد له أن يتمتع بالحرية ، عسى أن يأتِ يوم وينضج البلد إلى دولة المواطنة . فكل الدعوات لنبذ دولة المحاصصة ، لا تتم اليوم إلا عن طريق وأد الديمقراطية والحرية . ففي المحاصصة تم الأول مرة تقسيم ثروة البلاد بين مكوناته بشكل عادل لحد ما ، بدل من أحتكارها من فئة واحدة .، وتطبيل إلى يوطوبيا بعيدة المنال عن الأوضاع الحالية ، لدولة مدنية . فالمطلوب ، اليوم ، فقط تبديل هؤلاء الفاسدين من كل الأطراف في ظل الديمقراطية والانتخابات والبحث عن أشخاص نزيهين لحد ما ، إذا وجدوا في العراق ، أما طلب الكاملين والمصطفين ، الذي ينادي به ” المنتفضون” فهو ضحك على الذقون ،وخداع . فهو ، مثل ، الحبل بلا دنس ، أمر غير معقول . فما نراه الآن ، لا يدل ، مهما ذهبنا في التفائل بعيداً ، بزوغ نهضة ، وعي جديد ، تمخض عن سنوات الفساد . وإنما هو في واقع الأمر تحريك دمى ، بخيوط غير مرئيّة لم تنكشف بعد ، وحين تنكشف تلك الخيوط يكون أوان التأسف والندم قد فات . فنحن رأينا ،أن طيلت فترة التحرير كانت تجري عملية غسل دماغي للعراقين ، تهيئهم لم حصل الآن ، بموال دول الجوار وغيرها هي التي تمخض عنها ما يحدث هذه الأيام . وهذا قد يبدو سوء ظن كبير بالشعب العراقي ، فكل ما نأمله ، وإذ أخطأ تشأمنا ، فلتصلح لنا الأيام ذلك . فنحن لا نعتقد ، أن العراقين يمكن أن يتحركوا ، وبهذا الشكل المنظم والمخطط ، بدون عون ودفع خارجي وداخلي ، فما يحدث يعد امتداد طبيعي ” للربيع العربي ” فهو يحمل الكثيرين مواصفاته ، وتوجهاته . وسيكون من النسخة اليبية ، فما حصل في ليبية ، كان نتيجة أحقاد على اليبين وقائدهم المتهور ، ويكن من دمرو ليبيا نفس الكراهية والحقد لشعب العراقية وقيادته المغضوب عليها . فالوعي بحجم ما يخطط لعراق يجب أن لا يحجب بحجة ” ثورة الشباب ، ” وأنتفاضة ” أكتوبر . لذا أعز ما يحتاج العراق الآن في هذا الظرف الحساس هو عودة الوعي ، من قبل الكل وعلى الأخص من قبل هؤلاء الذين يطبلون لهذا الخراب القادم بوجه الكالح ، والذين جرفهم تيار الدعاية الرخيصة ، وسقطوا في فخ الدولار الخليجي عن علم ودراية ، وهم يهتفون بالدفاع عن الوطنية وثورة الشباب ، أكباش المحرقة القادمة ، وبهوس جنوني ، وعليه يبقى أن نقول بحق هؤلاء، الذين أتخذوا من الوطنية الزائفة والكاذبة قميص عثمان يرفعوه بكل مناسبة وغير مناسبة ، ما يقوله المثل الفرنسي بحقهم ، هي أن الوطنية هي أخر ملجأ إلى الانذال ، يرفعوا رأيتها كذباً وزوراً.

هاني الحطاب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close