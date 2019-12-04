دائماً تتعرض حركة الثورات في كل العالم إلى أعمال كيدية من أشخاص

يظهرون في الوسط حماسيون في الغالب ولكنهم نفعيون ومرتزقة ومتآمرون

وهم كثير فأحذروا منهم ، أولئك الذين يلبسون ثوب الثوار

والمصلحين والأطهار وهم أبعد ما يكون عن الثورة والثوار ، هؤلاء

الذين يكثرون الصراخ بمناسبة أو بدونها فهم من يخاتلون الثوار

الحقيقيين ويطعنونهم في الظهر ، وهؤلاء يجب تعريتهم وتعريفهم

للعالم لكي يشهد على خبثهم ونفاقهم وأنتهازيتهم .

وإننا إذ نهيب بأبنائنا الثوار أن يحذوا الحيطة والحذر فليس كل من

تسربل بلباس الجنود مقاتلاً ، نعم هناك ثمة مؤامرة يُراد لها

ان تخلط الأوراق وإفتعال الفتنة بين المتظاهرين ، والتهويل من الخطر

الوهمي كما فعل أبن زياد ذات مرة .

فكونوا على حذر ووجهوا أنظاركم نحو الهدف الكبير في التحرير وبناء الدولة

الجديدة ، وفي هذه المناسبة أناشد بعض شيوخ العشائر أن لا يكونوا بيادق

في صف أعداء الوطن ، ولا يجب ان يدنسوا شرف العشيرة والقبول بفتات من

دنيا زائلة أو يتساهلوا مع المعتدي مهما كثُرة مغرياته ، وأبشركم

فإن ما ينتظر الجميع خيرا كثيرا ، فلا تفوتوا على أنفسكم وأهليكم شرف

المشاركة في صنع العراق الجديد الذي يحلم به كل حر غيور شريف ، ولا

تنخدعوا بأباطيل جوقة المفسدين الذين خربوا كل عامر وجميل في وطننا

الحبيب ، وهم في النفس الأخير .

نعم هناك شيوخ وعشائر ترفع لهم القبعة والعقال والعمامة لمواقفهم

الوطنية الجسورة التي عبرت بصدق عن توجهات كل الشعب من أقصاه إلى أقصاه

مواقف جريئة جبارة ، فلهم الشكر موصول منا ومن كل عراقي أصيل ما

حيينا ، وسيسجل التاريخ أسمائهم وصفاتهم بأحرف من نور في سجل

الخالدين طيبي الذكر .

وفي هذه المرحلة من مسيرة الثورة أتمنى أن يكون شعارها ، هو ذلك

الشعار الخالد للإمام الحسين وهو يقول : – ( من لحق بنا أستشهد ومن

تخلف عنا لم يبلغ الفتح ) – ، في رمزية هذا الشعار وفحوآه متوكلين

على هديه سائرين غير منحازين سوى لشعبنا الذي يأمل فينا خيراً وصلاحاً

.

أحببت أن أقول ذلك في هذا التحذير ، لما نسمع ونشاهد من المحاولات

الخبيثة لإعداء الثورة من الطابور الخامس ، وزمر المتآمرين والخونة

فكونوا أيها الثوار في وطني على حذر ، وأعقلوا أمركم وتوكلوا فلم يبقى من

الأمر أكثر من الذي مضى ، نصركم الله وسدد خطاكم ..

راغب الركابي