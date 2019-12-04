Posted on by

ترامب يدرس اصدار قانون لدعم انفصال واستقلال اقليم التبت عن الصين

بيان صحفى

كشفت منظمة العدل والتنمية للدراسات عن اعداد قانون بالبيت الابيض لدعم الانفصاليين باقليم التبت الذى يحظى بالحكم الذاتى فى الصين حيث يجهز ترامب قانون لدعم الانفصاليين بالتبت ودعم احتجاجات باقليم التبت لمناهضة الصين

وقالت المنظمة ان ترامب يدعم خطط هندية لضم اقليم التبت الى الهند الذى يقع بين الصين والهند حيث يدرس اصدار قانون لضم لتبت للهند اضافة الى دعم الرئيس الامريكى ترامب للهند لانفصال اقليم التبت عن الصين وذلك لايقاف مشروع طريق

الحرير الصينى بجانب اثارة اضطرابات باقليم التبت لدعم انفصاله عن الصين

وذكر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الهند قامت على مدار سنوات بايواء زعماء الحركة الانفصالية للتبت فى خطوة هندية لدعم انفصال التبت

وكشفت المنظمة ان الهند تدعم الحركة الانفصالية باقليم التبت كما ان الرئيس ترامب يدعم استقلال اقليم التبت الواقع بين الحدود الصينية

جدير بالذكر انه فى عام 1962 بدأت الحرب على الحدود بين الصين والهند حيث نشرت الهند نقاطاً عسكرية على طريق بري كانت الصين قد أنشأته ليربط إقليم التبت بإقليم سنجان وانتهت بانتصار الصين في 1962

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close