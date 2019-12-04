ترامب يدرس اصدار قانون لدعم انفصال واستقلال اقليم التبت عن الصين

بيان صحفى

كشفت منظمة العدل والتنمية للدراسات عن اعداد قانون بالبيت الابيض لدعم الانفصاليين باقليم التبت الذى يحظى بالحكم الذاتى فى الصين حيث يجهز ترامب قانون لدعم الانفصاليين بالتبت ودعم احتجاجات باقليم التبت لمناهضة الصين

وقالت المنظمة ان ترامب يدعم خطط هندية لضم اقليم التبت الى الهند الذى يقع بين الصين والهند حيث يدرس اصدار قانون لضم لتبت للهند اضافة الى دعم الرئيس الامريكى ترامب للهند لانفصال اقليم التبت عن الصين وذلك لايقاف مشروع طريق

الحرير الصينى بجانب اثارة اضطرابات باقليم التبت لدعم انفصاله عن الصين

وذكر المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الهند قامت على مدار سنوات بايواء زعماء الحركة الانفصالية للتبت فى خطوة هندية لدعم انفصال التبت

وكشفت المنظمة ان الهند تدعم الحركة الانفصالية باقليم التبت كما ان الرئيس ترامب يدعم استقلال اقليم التبت الواقع بين الحدود الصينية

جدير بالذكر انه فى عام 1962 بدأت الحرب على الحدود بين الصين والهند حيث نشرت الهند نقاطاً عسكرية على طريق بري كانت الصين قد أنشأته ليربط إقليم التبت بإقليم سنجان وانتهت بانتصار الصين في 1962