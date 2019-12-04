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جواد العطار: تآجيل جلسة البرلمان اليوم تعني ان الطبقة السياسية لم تعي جيدا درس اكتوبر الماضي

صرح الاستاذ جواد العطار عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الثلاثاء المصادف ٣ / ١٢ / ٢٠١٩ ، حول مسؤولية البرلمان في هذا الظرف الحرج وتأجيله لجلسة اليوم الى أشعار آخر دون الالتفات الى المطالب الشعبية المتصاعدة ، ومما جاء فيه:

ما زالت الكتل السياسية والبرلمان يسيران على نفس النهج السابق دون اي تغيير في التفكير او السلوك او تقدير للوضع الحرج الذي تمر به البلاد وبالذات في تأجيل البرلمان لجلسة اليوم الى أشعار آخر دون اتخاذ قرارات مهمة تهدأ الشارع.

وأضاف العطار: ان ما جرى في اكتوبر الماضي وما تبعه من استقالة للحكومة ينبغي ان يدفع باتجاه التصحيح والتغيير والإصلاح الايجابي على حساب مغادرة المحاصصة الحزبية والطائفية وتغليب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح الضيقة والاهتمام بالوقت ونبذ الخلاف والاختلافات والتعجيل باختيار شخصية وطنية مقبولة من الجميع عموما ومن الشعب خصوصا.

وأشار: لكن البرلمان ما زال يعمل على نفس النهج السابق الذي يضر بالبلاد والعملية السياسية والديمقراطية من خلال تلكؤه بالنهوض بمسؤولياته في إقرار القوانين الملحة او المطالبة بترشيح رئيس جديد للحكومة.

وختم العطار تصريحه: بدعوة مفتوحة للجميع من رؤساء الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية والبرلمان بالالتفات الى مطالب المرجعية والشعب باقرار قانوني الانتخابات والمفوضية واختيار رئيس وزراء جديد من التكنوقراط المستقل ضمن المدد الدستورية ودعمه بقوة للسير بالبلاد الى بر الأمان.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٣ / ١٢ / ٢٠١٩

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