د.اياد علاوي يدعو لاعتماد خارطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة

دعا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، اليوم الاربعاء، الى اعتماد خارطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة، فيما اوضح ان العملية السياسية بشكلها الحالي ستزيد من تفاقم الاوضاع وتذهب بالعراق الى المجهول.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، كلاً على حدة، السيد ستيفن هيكي سفير المملكة المتحدة لدى العراق والسيد مارتن هث رئيس بعثة الاتحاد الاوربي لدى العراق والجنرال ستركلند نائب قائد قوات التحالف.

وقد بحث سيادته مع ضيوفه، مفصلاً، تطورات الاوضاع الحالية ومسيرة الحراك الشعبي وما تحقق حتى اللحظة، اذ اكد ان حكومة السيد عادل عبد المهدي كانت ضحية نتاج عملية سياسية عقيمة، وان الاصل اصلاح تلك العملية عبر تهيئة الارضية المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة بقانون منصفٍ وادارةٍ نزيهة.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

4 كانون اول 2019