سيادة المطران عطا الله حنا : ” نرفض الاعتداءات الهمجية اللانسانية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون العزل في اكثر…

من مكان في الضفة الغربية من قبل المستوطنين المتطرفين “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم بأننا نناشد كافة الجهات الحقوقية في عالمنا بالتدخل العاجل للافراج عن جثمان الشهيد سامي ابو دياك والذي استشهد مؤخرا في اقبية سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد وقال سيادته بأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 51 شهيدا في مقابر الارقام وترفض الافراج عنهم .

كما وتحدث سيادته عن التصريح الغير قانوني لوزير الخارجية الامريكي بخصوص المستوطنات مؤكدا بأن هذا التصريح يعتبر اعتداء واضحا على مبادىء القانوني الدولي كما انه اعتداء على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وتحدث سيادته عن الاعتداءات الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين المتطرفين في مناطق متعددة في الضفة الغربية مستنكرا الاعتداء الذي لحق بالصحفي معاذ عمارنة خلال تغطيته لجرائم الاحتلال ومعتبرا ان هذا الاعتداء يشكل اعتداء مباشرا على حرية الصحافة والكلمة التي لطالما كفلتها المواثيق الدولية .

تحدث سيادته عن اخر التطورات الميدانية في الارض الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس والانتهاكات الاحتلالية المستمرة والمتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين العزل وممتلكاتهم واعتبر سيادته بأن القرار الامريكي الاخير حول المستوطنات انما يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي وانسجاما مع السياسات الاحتلالية في فلسطين كما انه يندرج في اطار ما يسمى بصفقة القرن الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

كما تحدث سيادته عن الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والهيئات الحقوقية في عالمنا الى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الثابتة الغير قابلة للمساومة والمقايضة وخاصة في مدينة القدس وفيما يتعلق بحق العودة مؤكدا بأن الفلسطينيين متمسكون بحقوقهم وثوابتهم مهما اشتدت حدة المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي يتعرضون لها.

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه صباح هذا اليوم لدى استقباله وفدا حقوقيا كنديا حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينة القدس من استهداف غير مسبوق لمدينتنا وطابعها ومقدساتها واوقافها .