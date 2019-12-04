سيادة المطران عطا الله حنا يعزي بوفاة الاب يوسف سعادة من نابلس

نابلس ، القدس – ودعت مدينة نابلس يوم امس شخصية دينية روحية وطنية متميزة باستقامتها وصدقها وسعيها الدائم من اجل توحيد الصفوف وتكريس اللحمة والاخوة بين ابناء شعبنا الفلسطيني الواحد .

انه الاب يوسف سعادة الذي رقد على رجاء القيامة والحياة الابدية والذي تشاركنا واياه في اكثر من نشاط ومؤتمر وفعالية فكان رجل الحوار والمحبة وكان يعمل دائما من اجل تكريس ثقافة العيش المشترك والاخوة والمحبة والسلام بين كافة مكونات شعبنا في مدينة نابلس مسيحيين ومسلمين وسامريين.

من القدس الشريف نبعث بتعزيتنا القلبية الى الخورية والى ابناءه واصدقاءه وكذلك الى ابناء رعيته والى عموم زملاءه واصدقاءه ومعارفه في نابلس وخارجها .

نسأل الله بأن يستقبله بحنانه ورأفته ومحبته وان يلهم ذويه الصبر والعزاء امام فقدان عميد عائلتهم الكريمة .

وليكن ذكره مؤبدا .

ملاحظة : الصورة المرفقة من الارشيف هي للقاء الاخير الذي جمع سيادة المطران عطا الله حنا مع المرحوم الاب يوسف سعادة وذلك قبل اسبوع في منزل الاخير في مدينة نابلس .