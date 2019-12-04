صور… الفنانة رغدة في أحدث ظهور لها…كيف أصبح شكلها؟

شارك الفنان تامر عبد المنعم جمهوره ومتابعيه عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة جديدة جمعته بالفنانة رغدة، وظهر عليها في الصورة علامات التقدم في السن.

هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رغدة لجمهورها بقليل من الماكياج، فقد ظهرت منذ عدة أشهر بإطلالة بدت من خلالها متعبة، وفاقدة الكثير من الوزن؛ مما جعل الكثير من جمهورها، يظن أنها تعاني من أزمة صحية، وأيضاً ظهورها في افتتاح المركز الكاثوليكي للسينما في فبراير (شباط) الماضي، فاجأ جمهورها بعدما ظهر الشيب في شعرها الأصفر الطويل، وبدأت التجاعيد تحتل ملامح وجهها. وأكدت بعض المصادر المقربة منها أنها لا تهتم بمستحضرات التجميل؛ لأنها ليست معنية بإخفاء تجاعيد الوجه بل تعتبرها شيئاً طبيعياً يحدث لأي إنسان.

يشار إلى أن قناة الحياة الفضائية بدأت عرض مسلسل «الضاهر» الذي تشارك رغدة في بطولته بداية الأسبوع الجاري بعد عدة تأجيلات، ويشاركها البطولة محمد فؤاد، فريال يوسف، مادلين طبر، أحمد منير، علاء زينهم، أميرة هاني، عمرو حسن يوسف، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، ودارين حداد وغيرهم، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

الجدير بالذكر أن رغدة سورية الأصل، وجاءت لمصر؛ حتى تدرس الأدب العربي في جامعة القاهرة؛ لكنها اتجهت للتمثيل في السينما والتلفزيون، وشاركت في الإذاعة مع الفنان دريد لحام، وقدمت بعدها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية في سوريا ومصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.