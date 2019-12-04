كاتانيش يعلق على مباراة اليمن وينتقد الصحافة و الجماهير و الحكم

عبر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيش، الاثنين، في اول تعليق على على مباراة اليمن، عن سعادته بالتعادل السلبي مع اليمن في الجولة الاخيرة من منافسات فرق المجموعة الاولى بخليجي 24، مشيرا الى “قتل” المباراة من قبل الحكم بعد طرد اللاعب العراقي مصطفى محمد في الدقيقة 7.

وقال كاتانيش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ان “كل المباريات قوية ولم اهتم للمباراة الاخيرة كون الفريق قد تأهل”.

واضاف، ان “الطرد في لقاء اليمن اثر سلبا على الفريق بعد ان لعبنا بعشرة لاعبين وهذا شكل ضغطا علينا وحاولنا الفوز لكن التشكيلة كانت من البدلاء، اضافة الى ان الحكم قتل المباراة بحالة الطرد”.

واوضح، انه “سعيد بالتعادل على ان اجهز الفريق للمباراة المقبلة لانها مصيرية، سأنسى نتيجة التعادل وافكر بالمقبل”.

وتابع، ان “الصحافة والجماهير لاتحترم المدرب ومن ينتقد عليه ان يتواجد في الملعب”، مشيرا الى ان”محمد قاسم وشريف عبد الكاظم منحتهما الفرصة وهما بحاجة للخبرة ، اضافة لوجود عدد من المصابين، وهناك خمسة لاعبين اشك بسلامتهم وسنرى مايحصل لهم”.

وبصدارته للمجموعة الاولى، ينتظر العراق تأهل الاول والثاني من المجموعة الثانية ليلتقي صاحب المركز الثاني في الدور نصف النهائي.

ا.ح