ماجد المهندس وأصالة ووليد الجيلاني يترنَّمون في “سمرات الرياض”

يُحيي الفنانون أصالة نصري ، و ماجد المهندس ، ووليد الجيلاني، الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية، حفلةً غنائية ضمن فعاليات “سمرات الرياض” التي تقام ضمن منطقة “صحارى الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض.

وتأتي هذه الحفلة بعد إحياء أصالة، والفنان صابر الرباعي، الجمعة الماضي، حفلةً رائعة ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحديداً على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، وخلالها فاجأت أصالة الجمهور بالطلب من صابر الانضمام إليها للغناء بطريقة الدويتو “ع اللي جرا”، الأغنية التي سبق أن قاما بغنائها سوياً عام 2001.

ومن المقرَّر، أن يُقدِّم المهندس لجمهوره في السعودية، الذي يلتقيه في متنزه الثمامة البري، باقةً من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، وكان ماجد قد أصدر أخيراً أغنيتين، حملت الأولى عنوان “كيف المسا” من كلمات شاعرة الإمارات جنان، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، بينما جاءت الثانية بعنوان “كل السماء” من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

أما الفنان اليمني وليد الجيلاني، فطرح أغنيتين، هما “غمزتني”، و”صوب المدينة” على القناة الرسمية لشركة السمعيات والمرئيات روتانا في موقع يوتيوب، ولاقتا قبولاً واستحساناً كبيرَين من الجمهور، وكلتاهما من كلمات عماد عيسى, وألحان وتوزيع كيلاني, ومكس وماستر طيف عادل.

يشار إلى أن موسم الرياض، يشهد الخميس المقبل حفلةً بمشاركة نجوم الغناء العربي، أنغام ونوال الزغبي ووليد الشامي، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات الموسم السياحي.

وستُغني أنغام، التي طرحت أخيراً ألبومها “حالة خاصة جداً”، الذي يضم 14 أغنية، باقة من أجمل أغانيها التي اشتهرت بها طوال مشوارها الفني الحافل بالنجاحات في الحفلة الفنية الساهرة.