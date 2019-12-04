محافظ نينوى : اقليم كوردستان هو السند والظهير

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري ، اليوم الأربعاء ، ان هناك نحو 4 ملايين نسمة في نينوى وهي المحافظة الثانية في العراق ، ولها موقع استراتيجي ، والموازنة التي خصصتها الحكومة المركزية للمحافظة لا تزيد عن مليون دولار، مضيفاً أن ” هذا المبلغ لا يسد احتياجات المدينة”.

الجبوري قال في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار الموصل ، المنعقد في اربيل تحت عنوان (مشروع مبادرة إعادة إعمار نينوى) برعاية وإشراف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وبالتعاون مع إقليم كوردستان والوكالة الأمريكية للتمويل ، ويستمر حتى غداً الخميس ، قال أن ” اقليم كوردستان هو السند والظهير لنا “، مردفاً “أتمنى من المستثمرين ورجال الأعمال أن لايترددوا في توظيف أموالهم في مشارع في محافظة نينوى التي تحوي فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات “.

lمضيفاً ، ان المحافظة تأثرت كثيراً بالعمليات العسكرية ، من حيث البنية التحتية ومرافق الحياة المختلفة ، وهي اليوم تلملم جراحها . مشدداً بالقول يجب ان يكون للاستثمار دور كبير فيها .

وتابع الجبوري ،” اهم شيء بالاستقرار الأمني ، هو تغير مزاج اهل نينوى بشكل تام، وان المحافظة لم تعد حاضنه للإرهاب بسبب أخطاء ما قبل عام 2014، والاخطاء الكبيرة التي دفعت قسماً كبيراً من أهل المدينة إلى أن يكونوا غير موالين للقوات الأمنية”، لافتاً إلى أن “الركيزة الأساسية هي تغير مزاج الناس”.

مضيفاً ” لدينا قوات أمنية وثلاث فرق عسكرية ، وقوات شرطة أكثر من عشرين ألف ، وقوات حشد عشائري وشعبي، والأكثر من ذلك لدينا اسناد من التحالف الدولي”.

وتابع، أن “هنالك اهتمام كبير من الولايات المتحدة الامريكية بأمن محافظة نينوى”.

ويناقش المؤتمر عملية إعادة الإعمار في نينوى (مركزها الموصل) والتي تضررت بشكل كبير جراء سيطرة داعش عليها في 2014 ، ولاحقاً العمليات العسكرية لتحريرها ، وكذلك إعادة الروح للحياة الإقتصادية للمحافظة ومساعدة سكانها ، وتفعيل المشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية والإستعانة باليد العاملة من المحافظة نفسها لتوفير فرص العمل لشباب المدينة وتقديم تسهيلات للشركات خاصة من القطاع الخاص لتنفيذ مشارع الاعمار في المدينة.

بدوره ، عبر نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني في كلمة له خلال المؤتمر ، الذي يحضره مجموعة من ممثلي الشركات الامريكية ومن دول الخليج والجوار والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة لرجال أعمال ، عن استعداد حكومة إقليم كوردستان للتعاون من أجل إعادة إعمار نينوى،

مضيفاً أن ” حكومة إقليم كوردستان، مستعدة للتعاون الكامل في إعادة إعمار نينوى “، لافتاً الى أن “اقليم كوردستان ستكون معبراً هاماً لتلبية متطلبات عملية إعادة الإعمار “.

وتابع بالقول أن ” هناك نحو مليون نازح من محافظة نينوى في إقليم كوردستان، وأن على الحكومة العراقية الاتحادية أن تعمل بشكل أكبر من أجل نينوى وإعادة إعمارها وعودة النازحين منها الى مناطقهم الاصلية”.