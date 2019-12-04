مع الاطلاقة الاولى والاشتباك الاول الذي دار حول مرقد السيد الحكيم ونحن ننتظر ظهوركم شخصيا لايقاف هذا النزيف الذي وللاسف احدث شرخا كبيرا بين مؤيديكم والمتظاهرين بسبب هذا الانتظار الطويل !!

لماذا بخلت علينا بخطاب موجه الى اهلك واحبتك في النجف الاشرف ؟ لماذا لم تأمر حماية المرقد بمغادرته ؟

ماذا يريد النجفيون من المرقد ؟

هل تخاف على القبور داخل المرقد ؟ من حقك ولكن لا اعتقد ان مواطنا عراقيا نجفيا سيصل اليها , انها لحظة غضب ليس الا , هذا ما أ كده الحاظرون في اللحظة الاولى للاصطدام .

اكثر من 15 عام والمرقد قائم ولم يتعرض له احد , بل ان احدا لم يفكر بالتعرض له , فهل يعقل ان هذا المرقد اصبح هدفا للمتظاهرين ؟

لا ياسيد ماذا تنتظر ؟

هل يفكر شخص مثلك بكسب المعركة ؟ اية معركة هذه التي تفكرون لاسامح الله بكسب نتيجتها ؟

الم تسمع نداء الاستغاثة لمحافظ النجف , لقد اكد اكثر من مره ان النجف على شفا حفرة … وقد ناشد رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ولم يترك جهه مسؤوله لم يناشدها .. والحقيقة ان كل هذه الجهات غير قادرة على فك هذا الاشتباك ..

لاياسيد من غيرك اولى بالاستجابة ؟ الم تسمع وتشاهد مواقف العشائر العراقية النجفية الاصيله التي خرجت لابعاد هذا النزيف واصبحت بين مؤيد ومعارض ؟

الم تسمع الاراء المختلفة حول تواجد قوات ايرانية داخل المرقد ؟ الم تسمع الاراء المختلفة حول وجود مخازن مختلفة داخل المرقد ؟

من ينطق بالحقيقة ويضع النقاط على الحروف؟ لاياسيد من لهذا غيرك ؟ لقد اخترتم الحكمة تسمية وشعارا لتياركم , فمن يجعلها فعلا حقيقيا قادرا على ايقاف هذا النزيف؟ لااحد غيرك ياسيد عمار قادر على فعل ذلك هذه هي الحقيقه , وهذه هي المسؤولية , وهذه هي الحكمة

عبد الكريم السوداني