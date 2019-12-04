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منظمة تطالب جامعة الدول العربية بتشكيل تحالف عسكرى حول ليبيا بمشاركة مصر والسعودية

تقرير يحذر : اسواق النفط الخليجية فى خطر حال سيطرة الميليشيات الارهابية على نفط ليبيا

منظمة تحذر : ليبيا بوابة تركيا لاعادة النفوذ العثمانى لتونس والجزائر والمغرب

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية للدراسات الخارجية المصرية والسعودية والامارات بدعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع طارىء لادانة التدخل العسكرى التركى بليبيا واصدار قرار يدين تدخل تركيا فى ليبيا

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى جامعة الدول العربية التى تعد المظلة الشرعية لاى تدخل عسكرى فى ليبيا بتشكيل تحالف عسكرى عربى حول ليبيا بمشاركة السعوية ومصر والجزائر ونشر قوات سعودية مصرية اماراتية لمكافحة الارهاب بليبيا وصولا لاستقرار ليبيا واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

وقالت المنظمة ان اسواق النفط الخليجية فى خطر حال سيطرة الميليشيات الارهابية المدعومة من قطر وتركيا على نفط ليبيا محذرة من سيطرة تلك الميليشيات على كافة الاراضى الليبية فى ظل الدعم العسكرى التركى مما يهدد كافة دول شمال افريقيا ومصر

التقرير حذر من نقل تركيا لما يزيدعن 20 الف من عناصر داعش الى ليبيا من سوريا والعراق ونقل حركات ارهابية من افريقيا وتوطينها داخل ليبيا كحركة الشباب الصومالية بهدف اشعال الفوضى بدول شمال افريقيا تمهيدا لتدخل عسكرى تركى بتلك الدول

واشار التقرير الى ان ليبيا بوابة تركيا لاعادة النفوذ العثمانى بتونس والجزائر والمغرب حيث احتل الأتراك سنة 1516 م دول المغرب

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