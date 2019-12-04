من هو إبراهيم بحر العلوم

لا يسعني إلا أن أشير إلى وجود شائعة مفادها أنه قد يتم ترشيح إبراهيم بحر العلوم ليكون رئيس الوزراء العراقي. بينما نعلم بالتأكيد أنه لن يتم ترشيحه لهذا المنصب لأسباب عديدة أهمها الفساد المالي. يحق لنا أن نسأل كيف يمكن للشخص الذي عاش في مساعدة حكومية حتى عام 2003 في أوروبا أن يتحمل تكاليف بناء جامعة بملايين الدولارات مع شقيقه حسين بحر العلوم في النجف. كان الشقيقان يعيشان دون شغل وظيفة حقيقية في أوروبا ، لكنهما عاشا في مقر الرعاية الاجتماعية في لندن حتى عام 2003. ومن المفارقات أن إبراهيم أصبح وزيراً للنفط بينما كان حسين سفيراً للعراق في الكويت كما لو لم يكن هناك أي مهنيين آخرين في العراق. عندما كان إبراهيم وزيرا للنفط كان شقيقه حسين ممثلا له (أو مفتاحه في الحوار العراقي) عند التعامل مع الرشوة وعقود وزارة النفط آنذاك.

يمكن لأي شخص لديه القليل من الحس السليم معرفة كيف يمول الشقيقان الجامعة بملايين الدولارات في النجف؟ من أين تلقوا المال من؟ الجواب بسيط وهو سرقة الشعب العراقي. لكي نكون منصفين ، لم يشارك فقط هذان الشقيقان في فساد واستغلال الدين لتبريره ، لكن الشيء نفسه ينطبق على عائلة الحكيم وكثير غيرها. من المحزن أن نرى عائلات دينية معروفة في النجف تتساقط الواحدة تلو الأخرى بسبب الفساد المالي وتقتل الآن على يد عمار الحكيم وهو ابن عم إبراهيم بحر العلوم. تعرض العراقيون للغش مرارًا وتكرارًا من خلال ما يسمى بالأحزاب الإسلامية التي بدأت بحوت الفساد نوري المالكي الذي استخدم الدين والطائفية لتبرير أعماله الفاسدة.

محمد الشمرتي