نادين نجيم ترقص مع ابنتها هافن وتعلق : فرخ البط عوام

تحرص الفنانة نادين نجيم على أن تكون قريبة من ولديها هافن وجيوفاني في الأوقات التي لا تكون لديها التزامات فنية، وهي غالباً ما تنشر صوراً وفيديوهات تجمعها بهما.

وآخر ما نشرته نادين نجيم فيديو عبر حسابها على “إنستقرام” جمعها بابنتها هافن وهما ترقصان معاً في شرفة منزل والدتها، وأشارت إلى أن ابنتها تحب الرقص مثلها، مستخدمة عبارة “فرخ البط عوام”.

وعلقت نادين نجيم على الفيديو”هيك منسهر عند ماما منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما واكيد بنتي متلي بتحب كتير ترقص وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب بيقولوا فرخ البط عوّام الله يحميها Song : watch me whip”.

يشار إلى أن جمهور نادين نجيم ينتظر إطلالتها في الموسم الرمضاني 2020 في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تتقاسم بطولته مع قصي خولي في ثاني تعامل بينهما، بعد أن كانا قد تقاسما في رمضان الفائت بطولة مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب معتصم النهار.