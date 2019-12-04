وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في مصر عن عمر يناهز 62 عاما

شعبان عبد الرحيم: لمحة عن حياة المطرب الشعبي المصري “شعبولا”

قال متحدث إعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية المصرية إن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم وافته المنية في وقت سابق اليوم عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

وكان عبد الرحيم شارك في حفل غنائي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث ظهر عبد الرحيم يغني وهو جالس على كرسي متحرك، بسبب كسر في قدمه.

واشتهر عبد الرحيم بأغاني موجهة يهاجم فيها أنظمة وجماعات ومؤسسات إعلامية، آخرها قناة الجزيرة القطرية.

وفي مطلع القرن الجديد، غنى عبد الرحيم أغنيته الشهيرة “أنا أكره إسرائيل” والتي حققت له شهرة واسعة، فضلا عما أحدثته من ردود فعل تخطت حدود المحلية، ليواجه عبد الرحيم اتهامات بمناهضة التطبيع مع إسرائيل ورعاية الكراهية.

ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية بالقاهرة في 15 مارس/آذار 1957 وكان يمتهن كي الملابس، ويمارس هواية الغناء بين الأهل والأصدقاء في المناسبات.