إيران تدعو مواطنيها إلى الحذر بعد ثالث إحراق لقنصليتها في النجف

أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق للمرة الثالثة خلال أسبوع، أول من أمس، فيما دعت طهران مواطنيها إلى تجنب زيارة أماكن الاحتجاجات في العراق.

وأضرم متظاهرون في النجف النار في إطارات السيارات وألقوا بها باتجاه البوابة الرئيسية للقنصلية الإيرانية، فأحرقوها للمرة الثالثة خلال أسبوع. لكن المبنى كان فارغاً وقت الهجوم ولم تقع إصابات، وفقاً لمسؤول في الشرطة.

ونصحت إيران مواطنيها، أمس، بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات في العراق خلال وجودهم هناك لزيارة العتبات المقدسة لدى الشيعة. ووفقاً لوكالة «فارس» الإيرانية، فقد أصدرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية مجموعة توصيات إلى الزوار الإيرانيين المتوجهين إلى العراق تضمنت مطالبتهم بزيارة العتبات المقدسة بشكل جماعي، وعدم الوجود في أماكن الاحتجاجات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي التوصيات غداة إعلان الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في أنحاء إيران «شمسا» إيقاف رحلات قوافل الزيارة البرية إلى العراق «حتى إشعار آخر بسبب الظروف الأمنية»