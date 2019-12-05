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اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

هاجم عناصر تنظيم داعش، الاربعاء، اللواء الثالث لقوات البيشمركة قرب قضاء خانقين، ووفقا للمعلومات الاولية فان هناك ضحايا وسط استمرار المواجهات.

ووقع الهجوم في منطقة دكه، الواقعة قرب قضاء خانقين مساء الاربعاء، واشارت مصادر مطلعة الى ان ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة اصيبوا بجروح في الاشتباكات.

وتقع قرية دكه، بين قضاءي خانقين وكلار، وهي اخر حدود لقوات البيشمركة في المنطقة.

واشارت المعلومات الى ان داعش استهدف جامعاً في القرية والذي تتخذه قوات البيشمركة مركزاً، لافتا الى أن الجرحى نقلوا الى مستفى الطوارئ في كلار.

ويأتي الهجوم بعد ايام من هجوم مماثل لداعش بالهاونات والقناصة والقنابل على قوات الاسايش والمواطنين المدنيين في ناحية كوله جو، التابعة لقضاء كفري والذي اسفر عن مقتل مدير الاسايش ومنتسبين اثنين في الناحية، كما اصيب 3 من منتسبي الاسايش ومدنيان اثنان بجروح.

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