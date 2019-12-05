اصابة 13 متظاهراً في تجدد الاشتباكات مع الامن بكربلاء

أفادت مصادر محلية وشهود عيان من مدينة كربلاء (جنوب العراق) بأن 13 شخصا على الأقل أصيبوا خلال تجدد الاشتباكات في المدينة.

وأضافت تلك المصادر ، ان قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية.

وكان 18 شخصا قد أصيبوا في 3 ديسمبر/ كانون الأول في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

بالتزامن تستمر الاحتجاجات في العديد من المدن الجنوبية الأخرى، بما في ذلك الديوانية (مركز محافظة القادسية) ، والناصرية (مركز محافظة ذي قار)، ومدينة النجف.

وأشعل المتظاهرون النار في مقر القنصلية الإيرانية بمدينة النجف للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي ، بعد أن شهدت المدينة تصعيدا عنيفا من قبل عناصر الأمن تجاه المتظاهرين، الذين أضرموا النار في القنصلية للمرة الأولى بسبب غضبهم من النفوذ الإيراني في بلادهم.

وتتهم القوات الامنية العراقية باستخدام العنف المفرط في قمع التظاهرات المطلبية في العاصمة بغداد ومعظم المدن الجنوبية ما ادى الى سقوط اكثر من 400 قتيل وأكثر من 15 ألف اصابة منذ مطلع اكتوبر/تشرين الاول الماضي .