البرلمان العراقي يعقد جلسة جديدة الخميس .. برنامج الحكومة الجديدة سيخضع لتصويت المجلس

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، يوم غد الخميس، جلسة جديدة، بعد جلسته الأخيرة التي أقر فيها استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وسيناقش البرلمان عدة مشاريع قوانين ومقترحات، من بينها مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتعديلات الدستورية، وتحديد المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء.

إلى ذلك أعلن مجلس النواب العراقي أن رئيس الوزراء المكلف الجديد سيقدم برنامجاً حكومياً جديداً يخضع للتصويت أمام البرلمان، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يعتبر لاغياً منذ إعلان استقالته.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الكتل السياسية العراقية أبلغت ممثليها في مجلس النواب برفض ترشيح أي من الوزراء الحاليين ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي يعتزم رئيس الوزراء المكلف تقديمه أمام البرلمان.

وأشار المجلس، بحسب الوكالة، إلى أن الرئيس العراقي سيطلب من جميع الكتل السياسية تقديم مرشحين مستقلين لمنصب رئيس الوزراء الجديد.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، عن تحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، معتبراً أن استقالته من رئاسة الحكومة هي أحد الحلول للازمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية الدينية.

وتعهد عبدالمهدي بإرسال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب للسنوات منذ عام 2013 وحتى الآن.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي خاطبت رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس وزراء جديد خلال 15 يوما، بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة الحالية.